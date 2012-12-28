Там, где нас нет, конечно, лучше, но мы заедем и туда

Итоги октября.

Октябрь запомнился относительно теплой погодой, которая сгладила неровное начало отопительного сезона, пробками из-за раскопок энергетиков и арестом бывшего спикера Липецкого горсовета. Также в Липецке, на время обезвреживания обломков эвакуировали 50 жителей частного сектора. А еще 9 октября в Чаплыгинском районе из-за отказа системы выпуска шасси— его экипаж успел катапультироваться.1 октября в России начался осенний призыв. Как рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко,. Более 6000 жителей Липецкой области подлежат вызовут на военно-призывные комиссии. Главная особенность призыва: рассылка повесток через электронную систему Единого реестра воинского учёта. Военный комиссар заверил, что призванные на срочную службу не попадут в зону СВО.2 октября состояласьБелые розы новому старому спикеру Евгении Фрай подарил мэр Роман Ченцов: председателя депутаты переизбрали единогласно. Первым заместителем Евгении Фрай снова выбрали депутата по 33-му округу Бориса Понаморева, еще двумя вице-спикерами стали депутаты по 18-му и 32-му округам Игорь Подзоров и Станислав Каменецкий. Также были сформированы постоянные профильные комиссии горсовета.А через неделю как гром среди ясного неба: экс-спикер горсовета Александр Афанасьев и экс-военком Липецка Олег Кузнецовв крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ). Тут же политсовет регионального отделения «Единой России», а в АО «Липецкий хладокомбинат» вместо него быстроПо данным следствия, Афанасьев и Кузнецов ввели в заблуждение Андрея Выжанова, директора сети магазинов «НаследникЪ Выжанова» и ООО «Теремок», предложив ему за 20 млн рублей снизить недоимки по налогам, на что предприниматель ответил согласием. «Полученные денежные средства фигуранты дела похитили и распорядились ими по своему усмотрению». Но человек из окружения арестованного экс-спикера заявил GOROD48, что, а лишь свел предпринимателя Выжанова, которому грозила выплата 50-миллионной недоимки, со своим знакомым Олегом Кузнецовым. Что уже там было, неизвестно, но недоимка, по словам нашего собеседника, была снижена до 9 миллионов. Андрей Выжанов отказал GOROD48 в комментариях со ссылкой на тайну следствия.Депутату облсовета, под которым по ходатайству Следкома он находится с середины февраля. Его подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических путевок. Кстати, из-под ареста бывший регионального отделения ЛДПР, но против выступают следователь и потерпевшие туристы.В октябре Следком закончил расследование(обвинения предъявлены проектору Роману Полякову и врио директора Института психологии и педагогики при вузе Татьяне Красовой).— два года 47-летняя женщина начисляла сотрудникам завышенные суммы зарплат, а разницу присваивала. Правобережный суд Липецка рассматривает уголовное дело экс-начальника отдела управления ветеринарии Анатолия Фалькова по получению взятки от компании «Деликатес»В Ельце осудили двух сотрудников ИК-3. Один из них, второй, начальник столовой, получил от осуждённого взятку в миллион рублей. Скоро будут судить еще и. Она склоняла прибывших на регистрацию осужденных к оформлению фиктивных фактов их неявки, а затем отправляла материалы об их наказании в суд.Накануне начала отопительного сезона преемница «Квадры», компания «РИР-Энерго», заявила, чторост инвестиций в обновление оборудования и сетей нивелируется ростом количества аварий (с начала этого года на тепловых сетях города к началу октября произошло 1 309 повреждений, тогда как за тоже время прошлого года — 1 258). Сейчас удается менять лишь 10–15 километров труб или 1–1,5% от необходимого количества. Чтобы реальный уровень износа начал снижаться, необходимо обновлять не менее 5% сетей в год на протяжении нескольких лет подряд. Где брать на это деньги, если тарифы для потребителей позволяют обеспечивать лишь текущие ремонты и менять трубы на критически важных участках теплосетей?8 октября, в первый же день подачи тепла горожанам,. Ее владелец и обнаружил яму с кипятком, в котором сварился «Форд Фокус».На подачу тепла во все без малого 3 000 многоквартирных дома мэрия дала пять дней. 15 октября глава Липецка сообщил, что по вине энергетиков и УК. Заместитель руководителя Госжилинспекции Липецкой области Максим Пустовалов говорит о разрегулированности некогда общей системы теплоснабжения города. В итоге в одних домах всегда жарко, в других — холодно (самым проблемным является 15-й микрорайон). В ответ на жалобы жителей левши из «управляшек» крутят вентили в подвалах в одну сторону, а работники теперь уже «РИР-Энерго» — в другую. Чтобы закончить эти коммунальные войны, жертвами которых становятся горожане, энергетикам нужно всего лишь подписать допсоглашения с УК о параметрах теплоносителя по температуре и давлению для каждой многоэтажки. «РИР-Энерго», в свою очередь, говорит, что вначале «управляшки» должны привести в порядок свои разрегулированные тепловые узлы.В итоге к концу октября в некоторых многоэтажках до сих пор холодные батареи. Нам жалуются жители улиц Плеханова, Интернациональной, Гагарина, Папина, 15-го микрорайона, проезда Строителей… Дошло до того, чтооб административном правонарушении по части второй статьи 7.23 КоАП РФ в отношении управляющего липецким филиалом «РИР-Энерго» Алексея Бунеева за холод в квартирах липчан. Прокурор внес представление и главе Липецка Роману Ченцову за нарушения, допущенные при подготовке и проведении отопительного сезона.Тем временем начальник отдела техперевооружения и реконструкции липецкого филиала «РИР-Энерго» Константин Козлов призвал относиться к ситуации философски:. Если говорить о сетях, которые уже отслужили свой нормативный срок, то износ трубопроводов МУП «Липецктеплосеть» составляет 70,7%, РИР-Энерго» — 67,2%. Как результат — более сотни домов в Липецке остались без тепла 31 октября из-за новых аварий на сетях. Электросети изношены на 62,5%. У «РВК-Липецк» водопроводные трубы убиты на 59,1%, канализационные на — 68,7%.В прошлом году на сетях горводоканала было зафиксировано 237 аварий со сроком ликвидации более суток. А сколько по городу утечек воды! А сколько свежих раскопок! Если раньше ЛГЭК старался затыкать фонтаны в день их обнаружения, то сейчас «РВК-Липецк» шаблонно отвечает на жалобы горожан так: «в случае выявления порыва он будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования». То есть у нас есть аварии первого и второго разрядов.— поинтересовался липчанин, обнаруживший ночью 27 октября локальный потоп на улице Фрунзе. Полной безнадегой дышат заголовки— в заметке рассказано об утечке воды у дома № 108 на улице Гагарина;, в которой говорится об озере из питьевой воды во дворе промбазы на Сырском Руднике;— вода потекла по стенам дома и затопила магазины…А еще. При этом ни один из них не включен в утвержденную правительством области программу переселения. Но что такое предостережение — всего лишь бумага, предписывающая мэру исполнять свои обязанности надлежащим образом. Каких-то сроков переселения людей из аварийного жилья или подачи итого же тепла в холодные дома такие документы не устанавливает. Кстати,. Компания получила от мэрии более миллиона рублей за вывоз строительного мусора, но на спецполигон его не привезла.Раскопки энергетиков помимо всего прочего мешают водителям.. Случилось это напротив Юго-Западной котельной, где энергетики меняют 500 метров магистральной теплосети. Патрульная «Лада Гранта» упала в раскопку с пятиметровой высоты. Кто виноват? Ограждение из водоналивных барьеров, выставленное за несколько десятков метров до котлована, кто-то раздвинул и водители ехали вдоль раскопки по импровизированной грунтовой дороге.Только 23-го октября подрядчик «РИР-Энерго» полностьюна ее пересечении с Липовской, где с 16 сентября менял кусок теплосети. А вот: их прорвало как раз под тем местом, где поменяли теплосеть! В итоге дорогу, также перекрытую для замены теплопровода 16 сентября,Добавляют трэша и подрядчики мэрии, для которых, как оказалось, октябрь стал пиком дорожных ремонтов. А все потому, что муниципалитет вдругКонтракт взяла компания «Инфинити Групп», которая к тому времени еще не справилась с предыдущими своим обязательствам. Часть дорог она отдала на откуп другим дорожникам. В итоге в октябре улицу Крайнюю и заасфальтировали, и отфрезеровали,Утром 29 октября тысячи горожан опоздали на учебу и на работу из-за гигантской пробки, упиравшейся в единственный выезд со старой ветки Петровского моста на площадь Мира. А ведь накануне в «Инфинити Групп», увидев сложную дорожную ситуацию утром 28 октября, сообщили, что. Нозамерла не только центральная часть города, но и некоторые из спальных районов, а выделенная полоса под общественный транспорт на улице Советской была забита автобусами от начала до конца!— Все лето сидели, а в зиму начали мост ремонтировать, ну как их назвать!? — написал, и это лишь один из десятков возмущенных комментариев к новостям об адовых пробках.Возможно, ответ заключается в том, что часть дорожных работ мэрия перенесла на осень, чтобы не раздражать горожан летом, перед выборами в горсовет. Хорошо еще, что(36-метровый трехпролетный мост построили заново фактически за год). А еще. Длина моста по проекту — 380 метров, ширина — четыре полосы для машин плюс пешеходные дорожки и выделенка для велосипедистов., одно из которых убило 71-летнего пенсионера, другое — травмировало школьницу, третье покалечило супружескую пару. Обвиняемой по делу проходит сотрудница управления главного смотрителя мэрии. Ей вменяют халатность. А 30 октября. В УК «Новый город» знали об опасности дерева, но не успели дождаться разрешения на его снос.Мы спросили горожан:Большинство участников нашего опроса сказали, что «да». Тем временем в городе вырубают значительно больше деревьев, чем сажают.А еще. На теле 32-летнего Игоря Бушуева эксперты насчитано около сотни рваных ран и царапин.— От государства нужны работающие меры: безвозвратный отлов и усыпление после недели передержки, как в других странах, например, в Белоруссии, Германии. А при ОСВВ так и будут есть людей, — считаетТем временем. В итоге в следующем году муниципалитет прогнозно получит 4,5 миллиарда рублей этого налога, в то время как в этом году — около 6 миллиардов.Город уже серьезно экономит. Взять, к примеру, капремонт школ. Раньше к федеральным средствам область и муниципалитет добавляли свои средства, а в этом году — уже нет. В итоге обновление коснется исключительно зданий 40-й школы для слабослышащих и слабовидящих детей и 72-й. Денег на благоустройство их территорий, стадионов, креативного оформления помещений, новой мебели и реализации других идей, что было возможно в школах, ранее попавших в эту федеральную программу, нет.Такая же беда — с концессией на модернизацию трамвайной сети. Муниципалитет не планирует выходить за ранее определенную сумму в 14,5 млрд рублей. Поэтому будут сокращены расходы на обновление инфраструктуры депо и на строительство новой ветки по Катукова и Стаханова — она будет короче планировавшейся. Это, по словам мэра,. Пока же, чтобы осенью 2026 года возобновить движение трамваев от кольца 9 микрорайона до Центрального рынка.В то же время. Мэрия заверяет: это последние в этом году расходы на парк аттракционов, на который уже потрачено более 250 миллионов рублей. Снова. На этот раз — на свет в раздевалках и душевых спортивного городка.В конце — короткий анекдот: