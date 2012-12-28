Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Неделя 48
388
сегодня, 08:00
1
Там, где нас нет, конечно, лучше, но мы заедем и туда
Итоги октября.
1 октября в России начался осенний призыв. Как рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, на срочную службу призовут более 1000 человек. Более 6000 жителей Липецкой области подлежат вызовут на военно-призывные комиссии. Главная особенность призыва: рассылка повесток через электронную систему Единого реестра воинского учёта. Военный комиссар заверил, что призванные на срочную службу не попадут в зону СВО.
Дрожал у адвоката голос,
рыдали судьи, плакал зал
и подсудимый сам поверил:
не крал!
2 октября состоялась первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва. Белые розы новому старому спикеру Евгении Фрай подарил мэр Роман Ченцов: председателя депутаты переизбрали единогласно. Первым заместителем Евгении Фрай снова выбрали депутата по 33-му округу Бориса Понаморева, еще двумя вице-спикерами стали депутаты по 18-му и 32-му округам Игорь Подзоров и Станислав Каменецкий. Также были сформированы постоянные профильные комиссии горсовета.
А через неделю как гром среди ясного неба: экс-спикер горсовета Александр Афанасьев и экс-военком Липецка Олег Кузнецов арестованы на два месяца по делу о мошенничестве в крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ). Тут же политсовет регионального отделения «Единой России» приостановил членство Афанасьева в партии, а в АО «Липецкий хладокомбинат» вместо него быстро выбрали нового гендиректора.
По данным следствия, Афанасьев и Кузнецов ввели в заблуждение Андрея Выжанова, директора сети магазинов «НаследникЪ Выжанова» и ООО «Теремок», предложив ему за 20 млн рублей снизить недоимки по налогам, на что предприниматель ответил согласием. «Полученные денежные средства фигуранты дела похитили и распорядились ими по своему усмотрению». Но человек из окружения арестованного экс-спикера заявил GOROD48, что «Афанасьев денег не брал», а лишь свел предпринимателя Выжанова, которому грозила выплата 50-миллионной недоимки, со своим знакомым Олегом Кузнецовым. Что уже там было, неизвестно, но недоимка, по словам нашего собеседника, была снижена до 9 миллионов. Андрей Выжанов отказал GOROD48 в комментариях со ссылкой на тайну следствия.
Депутату облсовета «Анатолию Емельянову снова продлили домашний арест», под которым по ходатайству Следкома он находится с середины февраля. Его подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических путевок. Кстати, из-под ареста бывший регионального отделения ЛДПР давно просится на СВО, но против выступают следователь и потерпевшие туристы.
В октябре Следком закончил расследование дела об откатах с заработков преподавателей Елецкого госуниверситета (обвинения предъявлены проектору Роману Полякову и врио директора Института психологии и педагогики при вузе Татьяне Красовой). «С бывшего главбуха липецкого детского сада №83 взыскали более 700 000 рублей» — два года 47-летняя женщина начисляла сотрудникам завышенные суммы зарплат, а разницу присваивала. Правобережный суд Липецка рассматривает уголовное дело экс-начальника отдела управления ветеринарии Анатолия Фалькова по получению взятки от компании «Деликатес» за содействие в покупке крупного рогатого скота без документов.
В Ельце осудили двух сотрудников ИК-3. Один из них организовал производство оружия, второй, начальник столовой, получил от осуждённого взятку в миллион рублей за пронос запрещенных предметов и продуктов. Скоро будут судить еще и сотрудницу елецкой уголовно-исполнительной инспекции. Она склоняла прибывших на регистрацию осужденных к оформлению фиктивных фактов их неявки, а затем отправляла материалы об их наказании в суд.
Нас с тобой спасает сила трения —
нету целый месяц отопления
Накануне начала отопительного сезона преемница «Квадры», компания «РИР-Энерго», заявила, что «Липецкие теплосети стареют быстрее, чем их меняют»: рост инвестиций в обновление оборудования и сетей нивелируется ростом количества аварий (с начала этого года на тепловых сетях города к началу октября произошло 1 309 повреждений, тогда как за тоже время прошлого года — 1 258). Сейчас удается менять лишь 10–15 километров труб или 1–1,5% от необходимого количества. Чтобы реальный уровень износа начал снижаться, необходимо обновлять не менее 5% сетей в год на протяжении нескольких лет подряд. Где брать на это деньги, если тарифы для потребителей позволяют обеспечивать лишь текущие ремонты и менять трубы на критически важных участках теплосетей?
8 октября, в первый же день подачи тепла горожанам, «На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина». Ее владелец и обнаружил яму с кипятком, в котором сварился «Форд Фокус».
На подачу тепла во все без малого 3 000 многоквартирных дома мэрия дала пять дней. 15 октября глава Липецка сообщил, что по вине энергетиков и УК «В Липецке 104 дома остаются без отопления». Заместитель руководителя Госжилинспекции Липецкой области Максим Пустовалов говорит о разрегулированности некогда общей системы теплоснабжения города. В итоге в одних домах всегда жарко, в других — холодно (самым проблемным является 15-й микрорайон). В ответ на жалобы жителей левши из «управляшек» крутят вентили в подвалах в одну сторону, а работники теперь уже «РИР-Энерго» — в другую. Чтобы закончить эти коммунальные войны, жертвами которых становятся горожане, энергетикам нужно всего лишь подписать допсоглашения с УК о параметрах теплоносителя по температуре и давлению для каждой многоэтажки. «РИР-Энерго», в свою очередь, говорит, что вначале «управляшки» должны привести в порядок свои разрегулированные тепловые узлы.
В итоге к концу октября в некоторых многоэтажках до сих пор холодные батареи. Нам жалуются жители улиц Плеханова, Интернациональной, Гагарина, Папина, 15-го микрорайона, проезда Строителей… Дошло до того, что прокурор области Геннадий Анисимов возбудил дело об административном правонарушении по части второй статьи 7.23 КоАП РФ в отношении управляющего липецким филиалом «РИР-Энерго» Алексея Бунеева за холод в квартирах липчан. Прокурор внес представление и главе Липецка Роману Ченцову за нарушения, допущенные при подготовке и проведении отопительного сезона.
Тем временем начальник отдела техперевооружения и реконструкции липецкого филиала «РИР-Энерго» Константин Козлов призвал относиться к ситуации философски: «Утечки на сетях были, есть и будут». Если говорить о сетях, которые уже отслужили свой нормативный срок, то износ трубопроводов МУП «Липецктеплосеть» составляет 70,7%, РИР-Энерго» — 67,2%. Как результат — более сотни домов в Липецке остались без тепла 31 октября из-за новых аварий на сетях. Электросети изношены на 62,5%. У «РВК-Липецк» водопроводные трубы убиты на 59,1%, канализационные на — 68,7%.
В прошлом году на сетях горводоканала было зафиксировано 237 аварий со сроком ликвидации более суток. А сколько по городу утечек воды! А сколько свежих раскопок! Если раньше ЛГЭК старался затыкать фонтаны в день их обнаружения, то сейчас «РВК-Липецк» шаблонно отвечает на жалобы горожан так: «в случае выявления порыва он будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования». То есть у нас есть аварии первого и второго разрядов.
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?» — поинтересовался липчанин, обнаруживший ночью 27 октября локальный потоп на улице Фрунзе. Полной безнадегой дышат заголовки «Вода течет который месяц…» — в заметке рассказано об утечке воды у дома № 108 на улице Гагарина; «Потоп на улице Юношеской никуда не делся», в которой говорится об озере из питьевой воды во дворе промбазы на Сырском Руднике; «Потоп на проспекте Победы, 106а продолжается второй месяц» — вода потекла по стенам дома и затопила магазины…
А еще «Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом». При этом ни один из них не включен в утвержденную правительством области программу переселения. Но что такое предостережение — всего лишь бумага, предписывающая мэру исполнять свои обязанности надлежащим образом. Каких-то сроков переселения людей из аварийного жилья или подачи итого же тепла в холодные дома такие документы не устанавливает. Кстати, «Сносившего аварийные дома в Липецке подрядчика подозревают в мошенничестве». Компания получила от мэрии более миллиона рублей за вывоз строительного мусора, но на спецполигон его не привезла.
Вот в эту яму на дороге
уходят все мои налоги
Раскопки энергетиков помимо всего прочего мешают водителям. «Автомобиль Росгвардии упал ночью в котлован энергетиков на улице Московской». Случилось это напротив Юго-Западной котельной, где энергетики меняют 500 метров магистральной теплосети. Патрульная «Лада Гранта» упала в раскопку с пятиметровой высоты. Кто виноват? Ограждение из водоналивных барьеров, выставленное за несколько десятков метров до котлована, кто-то раздвинул и водители ехали вдоль раскопки по импровизированной грунтовой дороге.
Только 23-го октября подрядчик «РИР-Энерго» полностью открыл для проезда улицу Гагарина на ее пересечении с Липовской, где с 16 сентября менял кусок теплосети. А вот «Открытие дороги на улице Плеханова затянулось из-за порыва на сетях «РВК»: их прорвало как раз под тем местом, где поменяли теплосеть! В итоге дорогу, также перекрытую для замены теплопровода 16 сентября, открыли лишь вечером 31 октября.
Добавляют трэша и подрядчики мэрии, для которых, как оказалось, октябрь стал пиком дорожных ремонтов. А все потому, что муниципалитет вдруг провел торги на ремонт 18 дорог с окончанием работ к... 20 ноября! Контракт взяла компания «Инфинити Групп», которая к тому времени еще не справилась с предыдущими своим обязательствам. Часть дорог она отдала на откуп другим дорожникам. В итоге в октябре улицу Крайнюю и заасфальтировали, и отфрезеровали, содрав с нее новый асфальт, рассыпавшийся сразу же после ремонта!
Утром 29 октября тысячи горожан опоздали на учебу и на работу из-за гигантской пробки, упиравшейся в единственный выезд со старой ветки Петровского моста на площадь Мира. А ведь накануне в «Инфинити Групп», увидев сложную дорожную ситуацию утром 28 октября, сообщили, что «Асфальт на подходах к Петровскому мосту будут менять ночами». Но утром 29-го замерла не только центральная часть города, но и некоторые из спальных районов, а выделенная полоса под общественный транспорт на улице Советской была забита автобусами от начала до конца!
— Все лето сидели, а в зиму начали мост ремонтировать, ну как их назвать!? — написал Грязинец, и это лишь один из десятков возмущенных комментариев к новостям об адовых пробках.
Возможно, ответ заключается в том, что часть дорожных работ мэрия перенесла на осень, чтобы не раздражать горожан летом, перед выборами в горсовет. Хорошо еще, что в октябре открыли полноценное движение на Студеновском мосту (36-метровый трехпролетный мост построили заново фактически за год). А еще «Мэрия объявила о начале общественных обсуждений строительства моста с Опытной на улицу Гагарина». Длина моста по проекту — 380 метров, ширина — четыре полосы для машин плюс пешеходные дорожки и выделенка для велосипедистов.
Собрав в типографии весь персонал,
директор устраивал встряску:
ругал за халатность, стыдил и вгонял
в краску
«Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях», одно из которых убило 71-летнего пенсионера, другое — травмировало школьницу, третье покалечило супружескую пару. Обвиняемой по делу проходит сотрудница управления главного смотрителя мэрии. Ей вменяют халатность. А 30 октября «Старое дерево повредило пять автомобилей во дворе на проспекте 60-летия СССР». В УК «Новый город» знали об опасности дерева, но не успели дождаться разрешения на его снос.
Мы спросили горожан: «Можно ли Липецк назвать зеленым городом?» Большинство участников нашего опроса сказали, что «да». Тем временем в городе вырубают значительно больше деревьев, чем сажают.
А еще «Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины». На теле 32-летнего Игоря Бушуева эксперты насчитано около сотни рваных ран и царапин.
— От государства нужны работающие меры: безвозвратный отлов и усыпление после недели передержки, как в других странах, например, в Белоруссии, Германии. А при ОСВВ так и будут есть людей, — считает Вика.
Тем временем «Липецку срезали норматив отчислений от главного городского налога — на доходы физлиц». В итоге в следующем году муниципалитет прогнозно получит 4,5 миллиарда рублей этого налога, в то время как в этом году — около 6 миллиардов.
Город уже серьезно экономит. Взять, к примеру, капремонт школ. Раньше к федеральным средствам область и муниципалитет добавляли свои средства, а в этом году — уже нет. В итоге обновление коснется исключительно зданий 40-й школы для слабослышащих и слабовидящих детей и 72-й. Денег на благоустройство их территорий, стадионов, креативного оформления помещений, новой мебели и реализации других идей, что было возможно в школах, ранее попавших в эту федеральную программу, нет.
Такая же беда — с концессией на модернизацию трамвайной сети. Муниципалитет не планирует выходить за ранее определенную сумму в 14,5 млрд рублей. Поэтому будут сокращены расходы на обновление инфраструктуры депо и на строительство новой ветки по Катукова и Стаханова — она будет короче планировавшейся. Это, по словам мэра, план «Б» по спасению всего грандиозного проекта. Пока же «Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского», чтобы осенью 2026 года возобновить движение трамваев от кольца 9 микрорайона до Центрального рынка.
В то же время «На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей». Мэрия заверяет: это последние в этом году расходы на парк аттракционов, на который уже потрачено более 250 миллионов рублей. Снова подкинули денег и на Зеленый остров. На этот раз — на свет в раздевалках и душевых спортивного городка.
Ну и ну!
В конце — короткий анекдот: «Письмо из Липецка в Липецк шло год и восемь месяцев».
1
0
0
1
1
Комментарии (1)