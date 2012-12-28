Работать с искусственным интеллектом в Липецке учат с детского сада
Воспитанники детского сада «Облачный кит» начинают взаимодействовать с нейросетями со старшей и подготовительной групп.
В коррекционных группах логопеды помогают детям справляться с трудностями речи. Ребята рассматривают картинки-мнемотаблицы, например, с летом и осенью, и описывают всё, что видят: как меняется природа, кто чем занят. А умный компьютер слушает их рассказы и тут же рисует настоящую картину — превращая слова в яркие, добрые образы на экране.
В «Лаборатории Монтессори» дети учатся работать непосредственно с нейросетью. Семилетний малыш описывает нейросети зверька с картинки. Цель — получить сходную картинку.
— Нарисуй животное, у него есть ушки, усы, мордочка, мех рыжий, грудка белая, хвостик черный на конце. Живет в лесу в норке, хищник, питается мясом.
Нейросеть тут же выдает рисунок лисенка, и он почти полностью совпадает с тем, что изображен на картинке.
— Такие упражнения развивают кругозор ребенка, его речь и словарный запас, помогают правильно ставить нейросети задачу, — говорит воспитатель Светлана Барбашина.
Рядом, в кабинете психолога, ведется мягкая работа со страхами. Ребенок рисует то, чего боится: например, змею, темную ночь, монстриков, паука или медицинский шприц с иголкой — бывает, дети боятся уколов. Психолог фотографирует рисунок, и нейросеть его оживляет — превращает грозную кобру в забавное существо, ползущее по звездной дорожке.
Одна из воспитанниц детсада начала побаиваться пауков, весной они просыпаются и встречаются на прогулке, в подъезде дома или во дворе. Она нарисовала черного паучища, а психолог Диана Чеботарева вместе с ней превратила его в забавное существо при помощи ИИ. А еще нейросеть объяснила, что паучки — безобидные существа, но лучше их не трогать, так как встречаются немного кусачие, как комар, или чуть сильнее — как оса. Но в наших краях таких мало. А те, что во дворе или подъезде, или заползли случайно в квартиру, в принципе доброжелательные и даже полезные — охотятся на тех же комаров, назойливых мошек и мух.
У психолога в руках стопка рисунков детских страхов.
— Откуда в их воображении всплывают такие образы? Давайте спросим у детей?
Дети наперебой:
— По телевизору показывают! В интернете!
— То есть классика — откуда берутся страхи. Дети видят монстриков в масс-медиа. Достаточно эффективное направление по купированию таких детских страхов — ИИ-арт-терапия. Первое, что мы делаем, — ребенок рисует свой страх. Второе — ребенок фотографирует этот страх и загружает в нейросеть, при этом сам составляет промпт о том, что он хочет узнать о своем страхе и как перестать этого бояться. Нейросеть выдает ответ. Ребенок видит, что страшное может стать просто обычным или даже красивым. А главное — объяснимым! — говорит детский психолог.
Еще одна добрая помощь — сказки. С помощью нейросетей психологи сочиняют терапевтические истории: спокойные, поддерживающие, без пугающих сюжетов. Их рассказывают малышам перед тихим часом, чтобы сон детей начинался на теплой ноте. И дома родители такие ИИ-истории рассказывают детям на ночь. Самые удачные волшебные промпты-задачи сохраняют, чтобы использовать снова. А еще в «Облачном ките» сочиняют мелодии и песенки, которые получаются очень ладными. Для отдыха есть волшебная, или сенсорная, комната, которая называется «Телепорт профессора Гуди Верда»: в ней — мягкий приглушенный свет, светятся веточки деревьев и целые лианы с планеты Пандора, и можно тихонько помять в руках приятные на ощупь мягкие предметы.
— В этой комнате дети снимают напряжение, получают эмоциональную разгрузку. Особенно хорошо помогает посещение сенсорной комнаты гиперактивным детям, — говорит и. о. заведующей детским садом «Облачный кит» Олеся Карташова.
Есть в детском саду и 3D-лаборатория, где прямо на глазах случаются маленькие чудеса: дети сканируют предметы, создают их 3D-модели, а потом распечатывают на принтере.
По словам Олеси Карташовой, благодаря привлечению к работе нейросетей «Облачный кит» называют детским садом информационных технологий. Но ИИ здесь не заменяет знаний воспитателей, преподавателей и психологов, нейросети всего лишь им помогают.
— И, конечно же, ИИ не вредит нашей «классике». Детские книги, про репку, колобка, мы читаем обычные, бумажные, с картинками. Учим стихи, ставим спектакли, проводим утренники — всё по классике. С нейросетями взаимодействуют старшие ребята. Всё, что делает искусственный интеллект, подвергается проверке. Кроме работы с ИИ, рассказываем ребятам об информационных технологиях, о цифровой гигиене. В школу наши дети идут уже многое умея и зная.
Позанимавшись утром с нейросетями, дети из «Облачного кита» вернулись в обычную жизнь — во двор детского сада. По заведённой традиции прогулка начинается с физических активностей, а потом — активные игры на свежем воздухе.
