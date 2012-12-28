Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Врача-невролога судят за смертельные инъекции
Происшествия
Умер один из лучших защитников в истории «Металлурга»
Спорт
«Пожалуйста, имейте при себе наличные деньги»
Общество
«Вижу если не вау-эффект, то прилично и качественно выполненную работу»
Общество
В Липецкой области отменен фестиваль «Сиреневый рай»
Общество
Приготовление супа обернулось для 39-летней женщины реанимацией
Здоровье
У пассажирского автобуса в Липецке лопнул на крыше газовый баллон
Происшествия
Сегодня в Липецке: в трамваи вновь начнут врываться, липчане начали заменять традиционных гадалок на… ИИ
Общество
Липецкая вечЁрка: полоса несчастий, видео угона и у Нижнего парка растет памятник
Общество
Задержан один из курьеров, забиравших деньги у обманутой на 15 миллионов пенсионерки
Происшествия
Читать все
«Надо отдаться солнцу и воде!»: на центральном пляже уже загорают
Общество
48-летний житель села Троекурово сделал пистолет и пошёл отстреливать собак у общежития
Происшествия
Воздух в Липецкой области прогреется до +30
Погода в Липецке
От укусов клещей уже пострадал 531 человек
Здоровье
Работать с искусственным интеллектом в Липецке учат с детского сада
Общество
На строящемся в центре Грязей храме подняли купол и крест
Общество
В 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Происшествия
Сегодня в Липецке побит температурный рекорд
Погода в Липецке
В Грязях погиб 45-летний мужчина
Происшествия
Мосты, меценаты и одуванчики: Совет старейшин при Липецком горсовете оценил настоящее и будущее города
Общество
Читать все
Общество
150
сегодня, 17:27
2

Работать с искусственным интеллектом в Липецке учат с детского сада

Воспитанники детского сада «Облачный кит» начинают взаимодействовать с нейросетями со старшей и подготовительной групп.

В липецком детском саду №2 «Облачный кит» — 14 групп, которые посещают 460 детей. Заведующий — Иван Чернышов. В садике любят свежие идеи, а главная фишка — цифровые технологии, поэтому названия групп звучат необычно: «Эйнштейны», «Роботоши», «Электроники», а рядом — «Смешарики», «Гагаринцы», «Тактоши», «ЛГПУши» и «Политеши».

Облачный кит (43).jpg

Облачный кит (30).jpg

В коррекционных группах логопеды помогают детям справляться с трудностями речи. Ребята рассматривают картинки-мнемотаблицы, например, с летом и осенью, и описывают всё, что видят: как меняется природа, кто чем занят. А умный компьютер слушает их рассказы и тут же рисует настоящую картину — превращая слова в яркие, добрые образы на экране.

В «Лаборатории Монтессори» дети учатся работать непосредственно с нейросетью. Семилетний малыш описывает нейросети зверька с картинки. Цель — получить сходную картинку.

— Нарисуй животное, у него есть ушки, усы, мордочка, мех рыжий, грудка белая, хвостик черный на конце. Живет в лесу в норке, хищник, питается мясом.

Нейросеть тут же выдает рисунок лисенка, и он почти полностью совпадает с тем, что изображен на картинке.

— Такие упражнения развивают кругозор ребенка, его речь и словарный запас, помогают правильно ставить нейросети задачу, — говорит воспитатель Светлана Барбашина.

Облачный кит (9).jpg

Рядом, в кабинете психолога, ведется мягкая работа со страхами. Ребенок рисует то, чего боится: например, змею, темную ночь, монстриков, паука или медицинский шприц с иголкой — бывает, дети боятся уколов. Психолог фотографирует рисунок, и нейросеть его оживляет — превращает грозную кобру в забавное существо, ползущее по звездной дорожке.

Одна из воспитанниц детсада начала побаиваться пауков, весной они просыпаются и встречаются на прогулке, в подъезде дома или во дворе. Она нарисовала черного паучища, а психолог Диана Чеботарева вместе с ней превратила его в забавное существо при помощи ИИ. А еще нейросеть объяснила, что паучки — безобидные существа, но лучше их не трогать, так как встречаются немного кусачие, как комар, или чуть сильнее — как оса. Но в наших краях таких мало. А те, что во дворе или подъезде, или заползли случайно в квартиру, в принципе доброжелательные и даже полезные — охотятся на тех же комаров, назойливых мошек и мух.

Облачный кит (21).jpg

У психолога в руках стопка рисунков детских страхов.

— Откуда в их воображении всплывают такие образы? Давайте спросим у детей?

Дети наперебой:

— По телевизору показывают! В интернете!

— То есть классика — откуда берутся страхи. Дети видят монстриков в масс-медиа. Достаточно эффективное направление по купированию таких детских страхов — ИИ-арт-терапия. Первое, что мы делаем, — ребенок рисует свой страх. Второе — ребенок фотографирует этот страх и загружает в нейросеть, при этом сам составляет промпт о том, что он хочет узнать о своем страхе и как перестать этого бояться. Нейросеть выдает ответ. Ребенок видит, что страшное может стать просто обычным или даже красивым. А главное — объяснимым! — говорит детский психолог.

Еще одна добрая помощь — сказки. С помощью нейросетей психологи сочиняют терапевтические истории: спокойные, поддерживающие, без пугающих сюжетов. Их рассказывают малышам перед тихим часом, чтобы сон детей начинался на теплой ноте. И дома родители такие ИИ-истории рассказывают детям на ночь. Самые удачные волшебные промпты-задачи сохраняют, чтобы использовать снова. А еще в «Облачном ките» сочиняют мелодии и песенки, которые получаются очень ладными. Для отдыха есть волшебная, или сенсорная, комната, которая называется «Телепорт профессора Гуди Верда»: в ней — мягкий приглушенный свет, светятся веточки деревьев и целые лианы с планеты Пандора, и можно тихонько помять в руках приятные на ощупь мягкие предметы.

Облачный кит (33).jpg

— В этой комнате дети снимают напряжение, получают эмоциональную разгрузку. Особенно хорошо помогает посещение сенсорной комнаты гиперактивным детям, — говорит и. о. заведующей детским садом «Облачный кит» Олеся Карташова.

Есть в детском саду и 3D-лаборатория, где прямо на глазах случаются маленькие чудеса: дети сканируют предметы, создают их 3D-модели, а потом распечатывают на принтере.

Облачный кит (31).jpg

Облачный кит (32).jpg

По словам Олеси Карташовой, благодаря привлечению к работе нейросетей «Облачный кит» называют детским садом информационных технологий. Но ИИ здесь не заменяет знаний воспитателей, преподавателей и психологов, нейросети всего лишь им помогают.

Облачный кит (35).jpg

— И, конечно же, ИИ не вредит нашей «классике». Детские книги, про репку, колобка, мы читаем обычные, бумажные, с картинками. Учим стихи, ставим спектакли, проводим утренники — всё по классике. С нейросетями взаимодействуют старшие ребята. Всё, что делает искусственный интеллект, подвергается проверке. Кроме работы с ИИ, рассказываем ребятам об информационных технологиях, о цифровой гигиене. В школу наши дети идут уже многое умея и зная.

Облачный кит (38).jpg

Позанимавшись утром с нейросетями, дети из «Облачного кита» вернулись в обычную жизнь — во двор детского сада. По заведённой традиции прогулка начинается с физических активностей, а потом — активные игры на свежем воздухе.
нейросети
детский сад
14
0
5
3
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
10 минут назад
А учить, самим мыслить,изобретать,работать когда учить будете?
Ответить
Советский педагог
45 минут назад
Ребёнок должен собирать кубики, мозаику. Тактильно. А к смартфонам он сам без вас привыкнет.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить