В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии

Сегодня начался осенний призыв.

1 октября в России начался осенний призыв. Как рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, на срочную службу из Липецкой области призовут более 1000 человек. Более 6000 жителей Липецкой области подлежат вызовут на военно-призывные комиссии. Шесть человек по области выразили желание пройти альтернативную службу.Главная особенность этого призыва: повестки будут рассылать через систему Единый реестр воинского учёта. Бумажные повестки будут направлять только в исключительных случаях. Кроме того, решения призывных комиссий теперь действительны в течение года.Ещё одно важное замечание: призванные на срочную службу не будут служить на новых территориях России и не будут принимать участие в СВО.По последним данным, в этом году в Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от призыва на военную службу (по части первой статьи 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»). Санкции этой статьи — от шести месяцев до двух лет лишения свободы. Все фигуранты дел об уклонении от армии получили повестки на отправку в войска, но проигнорировали их.Сотрудники группы розыска военкомата активно работали над вручением повесток – посещали уклонистов дома и на рабочих местах с раннего утра.Двое из уклонистов скрывались более года, но были задержаны. А один из призывников не только не явился в военкомат, но и игнорировал вызовы следственных органов. Его объявили в федеральный розыск и задержали при попытке пересечь границу.