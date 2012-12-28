Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Читать все
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
1 ноября липчане смогут выдохнуть: сезон электросамокатов закончится
Общество
Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу
Происшествия
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Племянница обчистила банковский счёт дяди
Происшествия
В лесах Липецкой области завершился особый противопожарный режим
Общество
За девять месяцев в Липецкой области появилось на 260 мальчиков больше, чем девочек
Общество
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
Читать все
Общество
349
29 минут назад
2

В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии

Сегодня начался осенний призыв.

1 октября в России начался осенний призыв. Как рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, на срочную службу из Липецкой области призовут более 1000 человек. Более 6000 жителей Липецкой области подлежат вызовут на военно-призывные комиссии. Шесть человек по области выразили желание пройти альтернативную службу.

Главная особенность этого призыва: повестки будут рассылать через систему Единый реестр воинского учёта. Бумажные повестки будут направлять только в исключительных случаях. Кроме того, решения призывных комиссий теперь действительны в течение года.

Ещё одно важное замечание: призванные на срочную службу не будут служить на новых территориях России и не будут принимать участие в СВО.

По последним данным, в этом году в Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от призыва на военную службу (по части первой статьи 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»). Санкции этой статьи — от шести месяцев до двух лет лишения свободы. Все фигуранты дел об уклонении от армии получили повестки на отправку в войска, но проигнорировали их.

Сотрудники группы розыска военкомата активно работали над вручением повесток – посещали уклонистов дома и на рабочих местах с раннего утра.

Двое из уклонистов скрывались более года, но были задержаны. А один из призывников не только не явился в военкомат, но и игнорировал вызовы следственных органов. Его объявили в федеральный розыск и задержали при попытке пересечь границу.
армия
призыв
1
1
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчане
18 минут назад
И мы их понимаем
Ответить
Не важно
19 минут назад
Никому верить нельзя
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить