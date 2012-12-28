На строящемся в центре Грязей храме подняли купол и крест

Сегодня в Грязях на улице Правды в строящемся храме Воздвижения Креста Господня подняли купол и крест.«Праздничную службу и чин освящения провёл митрополит Липецкий и Задонский Арсений (…) Мы видим, как постепенно храм обретает свой величественный облик. Совсем скоро он распахнёт двери для прихожан», — сообщил глава Грязинского округа Владимир Рощупкин.Сейчас по соседству со строящимся храмом работает небольшая Крестовоздвиженская церковь.