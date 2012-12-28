Общество
«Пожалуйста, имейте при себе наличные деньги»

Магазины и банки предупреждают липчан о возможных перебоях с интернетом во время праздников. Мы прошлись по городу, и, пока, особенных трудностей не заметили.

Вчера на кассах магазинов одного из федеральный рейтелеров появилось предупреждение о возможных с 5 по 10 мая трудностях с безналичной оплатой (как картами, так и по СБП), а также с продажей маркированных товаров.

Сегодня GOROD48 не обнаружил в этой сети никаких проблем с безналичной оплатой. Работали и кассы самообслуживания.



Любопытно, что в соседнем магазине покупателям, напротив, рекомендовали пользоваться картами, так как «наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов». Объявление осталось еще со времен COVID-19, рассказала кассир. Никаких указаний по поводу возможного отключения интернета она не получала.



Продавцы на Центральном рынке только пожимают плечами. Они уже давно приспособились работать без мобильного интернета, да и покупатели начали привыкать — на рынок надо идти с наличкой.

Банк России сообщил, что впервые за долгое время доля наличных денег в обращении начала расти. Стоит отметить, что это не связано именно с майскими интернет-проблемами.

В филиалах липецких банков всплеска снятия наличных за последние дни не наблюдается. В местах скопления банкоматов мы не заметили ажиотажа. Где-то было несколько человек, а где-то ни одного.



В одном из банков пожаловались, что у клиентов начались проблемы с получением SMS. При открытии мобильного приложения может всплыть окно с информацией о том, что интернет нестабилен, и рекомендация выбрать другую сеть.

При открытии приложения такси также может всплыть рекомендация позвонить по телефону. При этом таксисты, привыкшие к переводам, далеко не всегда имеют сдачу, чем создают проблему и себе, и пассажирам.

— У нас все отлично, прикладывайте карту и оплачивайте, — заверил водитель автобуса, добавив, что никаких рекомендация на случай отключения интернета и проблем с безналичной оплатой он не получал.

В региональном министерстве дорог и транспорта GOROD48 сообщили, что отключения мобильного интернета к проблемам с оплатой проезда не приводили.



Проблем с оплатой каршеринговых самокатов также быть не должно, так как сайты прокатных компаний занесены в «белый список». Об этом их  владельцы сообщали еще накануне открытия сезона. 



Парковку при перебоях с интернетом можно оплатить позже — до конца текущих суток. Бонус для тех, кто будет парковаться в праздники — с 9 по 11 мая платные парковки города Липецка работают бесплатно.
Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
6 минут назад
Во всех торгующих точках есть вай-фай вот и пускай на кассах будет указана сеть и пароль от вай фая. Как это во многих городах И не будет не каких проблем с оплатой по карте. Так же и на рынке.
Ответить
Соседка
7 минут назад
Эти банки совсем сбрендили!Блокируют все подряд под видом Заботы о Вас!Спасибо,не надо!
Ответить
Я
7 минут назад
Вперед в прошлое?
Ответить
