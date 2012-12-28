«Пожалуйста, имейте при себе наличные деньги»

26 минут назад
Магазины и банки предупреждают липчан о возможных перебоях с интернетом во время праздников. Мы прошлись по городу, и, пока, особенных трудностей не заметили.
Сегодня GOROD48 не обнаружил в этой сети никаких проблем с безналичной оплатой. Работали и кассы самообслуживания.
Любопытно, что в соседнем магазине покупателям, напротив, рекомендовали пользоваться картами, так как «наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов». Объявление осталось еще со времен COVID-19, рассказала кассир. Никаких указаний по поводу возможного отключения интернета она не получала.
Продавцы на Центральном рынке только пожимают плечами. Они уже давно приспособились работать без мобильного интернета, да и покупатели начали привыкать — на рынок надо идти с наличкой.
Банк России сообщил, что впервые за долгое время доля наличных денег в обращении начала расти. Стоит отметить, что это не связано именно с майскими интернет-проблемами.
В филиалах липецких банков всплеска снятия наличных за последние дни не наблюдается. В местах скопления банкоматов мы не заметили ажиотажа. Где-то было несколько человек, а где-то ни одного.
В одном из банков пожаловались, что у клиентов начались проблемы с получением SMS. При открытии мобильного приложения может всплыть окно с информацией о том, что интернет нестабилен, и рекомендация выбрать другую сеть.
При открытии приложения такси также может всплыть рекомендация позвонить по телефону. При этом таксисты, привыкшие к переводам, далеко не всегда имеют сдачу, чем создают проблему и себе, и пассажирам.
— У нас все отлично, прикладывайте карту и оплачивайте, — заверил водитель автобуса, добавив, что никаких рекомендация на случай отключения интернета и проблем с безналичной оплатой он не получал.
В региональном министерстве дорог и транспорта GOROD48 сообщили, что отключения мобильного интернета к проблемам с оплатой проезда не приводили.
Проблем с оплатой каршеринговых самокатов также быть не должно, так как сайты прокатных компаний занесены в «белый список». Об этом их владельцы сообщали еще накануне открытия сезона.
Парковку при перебоях с интернетом можно оплатить позже — до конца текущих суток. Бонус для тех, кто будет парковаться в праздники — с 9 по 11 мая платные парковки города Липецка работают бесплатно.
