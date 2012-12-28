Все новости
Общество
838
35 минут назад
5

«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»

На улице Фрунзе в Липецке — локальный потоп.

Сегодня ночью читатель GOROD48 снял ролик об очередном прорыве — на улице Фрунзе в Липецке, очевидно, прорвало водопровод. Вода, по словам автора видеозаписи, течет из-под магазина «Красное и Белое» в доме №29.

Какая из этих машин уйдет под землю первой? – размышляет липчанин под звуки журчащих вод. И добавляет, что с этого места делать ноги.

Мы переслали эту запись в пресс-службу ООО «РВК-Липецк». Нам оперативно ответили: «В связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно, до завершения работ, ограничил подачу холодной воды потребителям, живущим на улице Фрунзе 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 30, 32, 43, на улице. Скороходова, 11; на улице Коммунальной, 10, 12».

Подвоз воды жителям горводоканал организует к дому по Фрунзе, 30.
авария на сетях
0
2
0
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
11 минут назад
Купил машину, купи гараж
Ответить
Лиза
16 минут назад
Кошмарррррр!
Ответить
Овечидец
21 минуту назад
Липецк - город фонтанов!
Ответить
Зоя
30 минут назад
На улице Циолковского у дома 10 ближе к дороге что на 8 микрорайоне - бьет фонтан воды !!!! Какое безобразие - заявки в ЕДС поданы многократно - а это "красная линия" !!!!!
Ответить
смотритель зоопарка
31 минуту назад
там ж новая дорога положена, все по графику и по плану, пора капать)
Ответить
