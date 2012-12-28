Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Общество
838
35 минут назад
5
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
На улице Фрунзе в Липецке — локальный потоп.
Какая из этих машин уйдет под землю первой? – размышляет липчанин под звуки журчащих вод. И добавляет, что с этого места делать ноги.
Мы переслали эту запись в пресс-службу ООО «РВК-Липецк». Нам оперативно ответили: «В связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк временно, до завершения работ, ограничил подачу холодной воды потребителям, живущим на улице Фрунзе 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 30, 32, 43, на улице. Скороходова, 11; на улице Коммунальной, 10, 12».
Подвоз воды жителям горводоканал организует к дому по Фрунзе, 30.
0
2
0
0
3
Комментарии (5)