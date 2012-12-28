«Надо отдаться солнцу и воде!»: на центральном пляже уже загорают

6 мая этого года, возможно, станет самым жарким в Липецке с 1916-го года, времени, когда в городе начались регулярные метеонаблюдения. На солнце уже выше + 30 градусов. А на центральном пляже — около полусотни загорающих.—9 мая обещают дожди, надо успеть, — сказала нам одна из загорающих девушек.На пляж пришла компания подростков, мальчики не смогли устоять и красуются перед девочками — бегут в воду, а потом, как ошпаренные, из нее!Сторожа говорят, что температура воды в реке Воронеж пока не превышает +10 градусов, но в воду нет-нет да кто-нибудь и заходит.— Бодрящая, освежающая вода! — уверяет один из таких смельчаков. — При хорошей погоде я купальный сезон начинаю в конце апреля. Сегодня не так уж и рано!— Поплавать, конечно, нет! А зайти, да! И выйти — то, что надо! — Уверяет еще одна из загорающих.— Уже соскучился по воде. Хочу солнышку отдаться! — Говорит горожанин, придвинувший свой шезлонг прямо к реке. Он обтерся водой, прежде чем начать загорать.Уже не пустует спортивная и детская площадки пляжа. Те, кто не стремится к рекордам, наслаждаются первым жарким весенним солнцем.