Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
А мэр Липецка Роман Ченцов получил представление с требованием устранить нарушения закона в сфере ЖКХ.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в связи с этим прокурор области Геннадий Анисимов возбудил в отношении управляющего филиалом Алексея Бунеева дело об административном правонарушении по части второй статьи 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг». Но санкции этой статьи не очень суровые: для должностных лиц это предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 рублей.
Также управляющему филиалом АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» Алексею Бунееву внесено представление о незамедлительном устранении нарушений закона и перерасчёте коммунальных платежей потребителям.
Одновременно с этим прокурор внес представление главе администрации Липецка Роману Ченцову и потребовал устранить нарушения закона в жилищно-коммунальной сфере, допущенные при подготовке и проведении отопительного сезона. Ранее прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов уже объявлял предостережение мэруЛипецка Роману Ченцову из-за ситуации в сфере ЖКХ, а конкретно из-за расселения аварийного жилого фонда.
