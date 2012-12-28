Все новости
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью в Липецкой области сбит БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
89-летний мужчина выпал с шестого этажа
Происшествия
Пациент забыл в поликлинике портмоне и телефон — у них сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
Новый асфальт на улице Крайней не пролежал и месяца
Общество
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Общество
А на камнях растут деревья?
Общество
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Происшествия
Управляющая компания устранила порыв в подвале дома по улице Пушкина
Общество
На НЛМК наградят около 900 сотрудников в честь годовщины первой плавки
НЛМК Live
«Нормальная ли это методика — лить бетон в воду?»
Общество
Открытие дороги на улице Плеханова затягивается из-за порыва на сетях «РВК»
Общество
Закрытых контейнерных площадок в Липецке нет: ключи от них предлагают мошенники
Происшествия
Три многоэтажки в Липецке остаются без тепла
Общество
Застала любимого с другой и ударила его ножом в сердце
Общество
Общество
1259
сегодня, 13:37
14

Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка

А мэр Липецка Роман Ченцов получил представление с требованием устранить нарушения закона в сфере ЖКХ.

С начала отопительного периода 17 многоквартирных домов Липецка оставались без отопления из-за проводимых филиалом АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» ремонтных работ на внешних сетях.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в связи с этим прокурор области Геннадий Анисимов возбудил в отношении управляющего филиалом Алексея Бунеева дело об административном правонарушении по части второй статьи 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг». Но санкции этой статьи не очень суровые: для должностных лиц это предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 рублей.

Также управляющему филиалом АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» Алексею Бунееву внесено представление о незамедлительном устранении нарушений закона и перерасчёте коммунальных платежей потребителям.

Одновременно с этим прокурор внес представление главе администрации Липецка Роману Ченцову и потребовал устранить нарушения закона в жилищно-коммунальной сфере, допущенные при подготовке и проведении отопительного сезона. Ранее прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов уже объявлял предостережение мэруЛипецка Роману Ченцову из-за ситуации в сфере ЖКХ, а конкретно из-за расселения аварийного жилого фонда.
Комментарии (14)

Житель
39 минут назад
Представление, прокуратура, штрафы... я не пойму Роман Ченцов мэр Липецка или чего? Такие вопросы должны решаться "телефонным правом" за пару звонков. Если он не имеет авторитета властного, тогда зачем он занимает такую высокую должность?!
И всё же
39 минут назад
Справедливо. 10000 штрафа лично ему. Задумается потом, что делать!
Гость
41 минуту назад
Надо по каждому эпизоду от 5000-10000т. А их 17. Вот тогда и за шевелятся. И кстати почему предписание? За такие тарифы надо возбуждать уголовные дела, и привлекать по полной.
Ну...
37 минут назад
Уголовного основания здесь нет. Никто не замёрз, не получил тяжёлое заболевание доказанное. Административка.
Гость
47 минут назад
ненадлежащее исполнение должностных обязан ностей кто отвечает за подачу тепла. Тарифы повысили повысили улучшение не заметно
Заметно
36 минут назад
На двадцатых старых микрорайонах (20-24) заметно. Спасибо за новую магистраль по Меркулова.
Колян
сегодня, 15:38
Прокуратура работает для галочки. Там сажать уже пора. А они административку.
Мамай
сегодня, 15:01
Ответить
Домашний козлик
сегодня, 14:56
Своровал шоколадку из магазина - уголовный срок! Своровал отопление у 1000 квартир - штраф 5000 руб
ТомСойер
сегодня, 14:54
Всё правильно, выптшите ему штраф тысяча рублей! Пусть раскошелится и подумает впредь
Сосед
сегодня, 14:54
А зачем там, где топят такие горячие батареи, жара,все окна настежь! Чтобы на улице теплее было?
Хм
38 минут назад
Перекрой. Или тебе котельная должна в ручном режиме всё устанавливать? Каждое утро температуру в твоей квартире проверять?
Ответить
сегодня, 14:45
А как же так вышло? А у господина тепло?
