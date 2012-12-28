Все новости
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
В области объявлен отбой красного и желтого уровней опасности
Происшествия
Письмо из Липецка в Липецк шло год и восемь месяцев
Общество
Кражу наушников записала камера наблюдения
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Общество
Общество
874
сегодня, 09:28
8

Письмо из Липецка в Липецк шло год и восемь месяцев

Предприниматель теперь судится с почтой.

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает необычный иск: индивидуальный предприниматель требует взыскать с АО «Почта России» неустойку в 23 рубля за нарушение сроков доставки письма в налоговую инспекцию, оно шло 1 год 7 месяцев и 30 дней.

«Как следует из материалов дела, 24 декабря 2021 года индивидуальный предприниматель отправила из отделения связи в Липецке простое письмо в ИФНС России по Октябрьскому району Липецка. Однако письмо было получено адресатом лишь в августе 2023 года, о чем свидетельствует входящий почтовый штемпель. То есть срок доставки составил почти 600 дней при установленном контрольном сроке для пересылки письменной корреспонденции в два дня. Эта задержка, по мнению женщины, повлекла за собой негативные последствия в виде налогового спора, поскольку отправленный документ не был своевременно получен налоговым органом», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Предприниматель потребовала выплатить неустойку за нарушение сроков пересылки в размере 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки. Поскольку отправка простого письма обошлась в 23 рубля, а максимальный размер неустойки ограничен этой суммой, именно 23 рубля и составили предмет исковых требований. Досудебная претензия была отклонена почтовым оператором, и предприниматель была вынуждена обратиться в суд.
арбитражный суд
0
0
2
6
5

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну
5 минут назад
У меня личное дело из одной части в другую два года шло.
Ответить
Шолом
10 минут назад
В 2026-2028 гг АО " Почта России" получит от государства 15 млрд руб на модернизацию отделений. Это сегодняшние новости.
Ответить
Наверное
14 минут назад
письмо доставлял адресату Иван Сусанин
Ответить
Скумбриевич
24 минуты назад
А за моральный ущерб, повлекший тяжкий душевный стресс милиончика три не догадалась?
Ответить
житель города
27 минут назад
хоть где-то все стабильно, не меняется
Ответить
Я
43 минуты назад
Это просто бесполезная организация в государстве стала. При освоении интернета и сотовой связи ликвидируй ее, и никто не заметит
Ответить
Савелий
сегодня, 10:04
Такой срок доставки для почты России скорее норма.
Ответить
Птс
49 минут назад
Это еще быстро доставили
Ответить
