Письмо из Липецка в Липецк шло год и восемь месяцев

Предприниматель теперь судится с почтой.

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает необычный иск: индивидуальный предприниматель требует взыскать с АО «Почта России» неустойку в 23 рубля за нарушение сроков доставки письма в налоговую инспекцию, оно шло 1 год 7 месяцев и 30 дней.«Как следует из материалов дела, 24 декабря 2021 года индивидуальный предприниматель отправила из отделения связи в Липецке простое письмо в ИФНС России по Октябрьскому району Липецка. Однако письмо было получено адресатом лишь в августе 2023 года, о чем свидетельствует входящий почтовый штемпель. То есть срок доставки составил почти 600 дней при установленном контрольном сроке для пересылки письменной корреспонденции в два дня. Эта задержка, по мнению женщины, повлекла за собой негативные последствия в виде налогового спора, поскольку отправленный документ не был своевременно получен налоговым органом», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Предприниматель потребовала выплатить неустойку за нарушение сроков пересылки в размере 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки. Поскольку отправка простого письма обошлась в 23 рубля, а максимальный размер неустойки ограничен этой суммой, именно 23 рубля и составили предмет исковых требований. Досудебная претензия была отклонена почтовым оператором, и предприниматель была вынуждена обратиться в суд.