На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
Общество
99
18 минут назад
1
Сегодня в 17:00 открывается движение по улице Плеханова
Энергетики восстановили покрытие на разрытой 16 сентября дороге.
Однако движение автобусов по старым схемам маршрутов будет возобновлено только с утра 1 ноября.
Если говорить о реконструкции тепловых сетей на улице Пролетарской до улице Интернациональной, то работы должны быть закончены через месяц, к 28 ноября.
0
0
0
0
3
Комментарии (1)