Сегодня в 17:00 открывается движение по улице Плеханова

Энергетики восстановили покрытие на разрытой 16 сентября дороге.

Сегодня в 17:00 вновь откроется для транспорта движение по улице Плеханова. Пресс-служба мэрии сообщила, что энергетики закончили восстановление дороги, которую разрыли 16 сентября для реконструкции магистральных теплосетей.Однако движение автобусов по старым схемам маршрутов будет возобновлено только с утра 1 ноября.Если говорить о реконструкции тепловых сетей на улице Пролетарской до улице Интернациональной, то работы должны быть закончены через месяц, к 28 ноября.