Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов

Сегодня избранные депутаты Липецкого городского Совета седьмого созыва собрались на первую сессию. Депутатские мандаты всем вручили ещё раньше в ЦУР. А на первой сессии принимали ключевые кадровые решения: выбрали председателя горсовета, трёх его заместителей, сформировали профильные комиссии и определились с их председателями и заместителями.

Председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов поздравил новый состав горсовета и озвучил результаты выборов. В них в Липецке приняли участие 109 345 человек, в том числе 37 557 проголосовали дистанционно. Явка составила 27,7% — и эта цифра существенно превышает показатели двух предыдущих выборов в горсовет: в 2015-м году явка составила 19,4%, в 2020-м — 20,16%. А значит, жители Липецка стали активнее участвовать в жизни города и его развитии.Выборы депутатов горсовета были по-настоящему конкурентными: в них принимали участие семь политических партий, а по каждому округу в среднем баллотировалось по пять кандидатов.В работе первой сессии приняли участие 34 депутата из 36. Липецкий горсовет обновился более, чем наполовину: из 36 депутатов 19 — новички. Но то, что многих выбрали повторно, — это своего рода «знак качества» горсовета: значит, липчане довольные его работой в предыдущие годы и доверяют своим депутатам.Депутатская группа «Единой России» в горсовете седьмого созыва оказалась самой представительной: 32 депутата из 36 входят в группу единороссов. По итогам выборов помимо единороссов по одному мандату получили представители четырёх партий: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Российская партия пенсионеров», «Новые люди» и «ЛДПР».По поводу кандидатуры спикера городского парламента не было никаких разногласий: председателем горсовета вновь стала депутат по округу №12 и спикер горсовета предыдущего, шестого созыва Евгения Фрай. В ходе тайного голосования её выбрали 34 голосами из 34. Мэр Липецка Роман Ченцов поздравил Евгению Фрай с этим событием букетом из белых роз и хризантем.— Для меня особая честь приветствовать вас в этом зале на первой сессии седьмого созыва Липецкого городского Совета, — обратился Роман Ченцов ко всем депутатам. — У нас в городе 36 избирательных округов, и сегодня от каждого округа в нашем зале присутствует депутат. Наши горожане, наши липчане каждому из вас доверили свою судьбу. Вам оказали доверие избиратели — а это то, что нельзя измерить цифрами: это надежды, это те реалии, которые жители хотят от нас получить. Впереди у нас с вами пять лет работы. Это период времени, за который нужно успеть сделать большое количество важных для горожан дел. Вы должны понимать: за каждым из вас стоит ваш округ, стоят люди со своими надеждами, со своими желаниями, со своими помыслами. И самое главное — их оправдать. В этом самая большая задача. Будут трудности, сложности, будет много тяжёлых разговоров, где-то мы даже поругаемся, но мы должны чётко понимать: каждое наше деяние, каждая задача — для того, чтобы наш город становился лучше, красивее, удобнее, уютнее, добрее, комфортнее для проживания наших горожан. Люди — это самое главное, что у нас с вами есть. Для них мы с вами и будем работать!Сама Евгения Фрай призналась: единодушная поддержка коллег-депутатов её очень воодушевляет.— Но, в первую очередь, на меня это налагает определённую ответственность. Должность — это всегда ответственность, а потом уже всё остальное. Буду оправдывать доверие своих коллег и избирателей. Будем вместе работать на благо города! — отметила Евгения Фрай.Первым заместителем председателя горсовета выбрали депутата по округу №33 Бориса Понаморёва, ещё двумя — депутата по округу №18 Игоря Подзорова и депутата по округу №32 Станислава Каменецкого.Также на первой сессии сформировали постоянные профильные комиссии горсовета. Председателям комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике стал Игорь Подзоров, его заместителем — депутат по округу №6 Вадим Негробов. Председателем комиссию по бюджету и муниципальной собственности выбран депутат по округу №11 Андрей Выжанов, го заместителем — депутат по округу №31 Андрей Бугаков.Председателем постоянной комиссии по экономической и промышленной политике, развитию среднего и малого предпринимательства стала депутат по округу №16 Вера Урываева, её заместителем — депутат по округу круг №24 Александр Корнаухов.Постоянную комиссию по ЖКХ, градостроительству и землепользованию возглавила депутат по округу №15 Екатерина Пинаева, её заместителем стал депутат по округу №9 Михаил Русаков. Председателем постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству стал депутат по округу округ №33 Борис Понаморёв, его заместителем — депутат по округу №15 Екатерина Пинаева.Комиссию по образованию, культуре спорту и делам молодёжи возглавил депутат по округу №28 Дмитрий Гладышев, его замом стала депутат по округу №19 Светлана Тюнина. А председателем комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии стал депутат по округ №29 Дмитрий Погорелов, его заместителем — депутат по округу №36 Сергей Евсеев.Горсовет седьмого созыва в своём обращении к липчанам пообещал сосредоточиться на благоустройстве дворов и общественных пространств, развитии городской инфраструктуры и реализации наказов избирателей. А обратная связь с жителями и конструктивный диалог станут основополагающими принципами в дальнейшей работе депутатов. Продолжится и проведение стратегических сессий по ключевым векторам развития города.— Перед нами стоят амбициозные задачи, которые мы уже обсуждали с жителями. Будем прилагать максимальные усилия, чтобы выполнить их наказы, — добавил первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморёв.В числе новичков в горсовете — депутат по округу №26 и общественник с 11-летним стажем Алина Теперик. Причём Алина и сама живёт в своём же округе на улице 9-й микрорайон и хорошо знает — там давно нужна хозяйская рука.— Мой округ — это старый спальный район, и там огромное количество нерешенных вопросов. Но даже за последние пять месяцев в рамках предвыборной кампании многое было сделано. Самый больной вопрос — это опиловка сухостоя и аварийных деревьев. По итогам 2025-го года 26-й округ будет лидером по опиловке в Липецке: у нас уже спилено 107 деревьев за последние два месяца и 131 дерево внесено в план Управления главного смотрителя по опиловке до конца года. Такими показателями не может похвастаться ни один округ! Так что самую острую проблему мы уже решили. На очереди — благоустройство контейнерных площадок. Одну, самую масштабную на пересечении улиц Берзина и Вермишева — на 12 контейнеров — уже сделали. Вообще, всю эту территорию очень хорошо и быстро благоустроили: там также снесли порядка 25 деревьев, заасфальтировали проезд к кожвендиспансеру. Ещё две мусорные площадки модернизируем до конца года. Второй приоритет — это ремонт дорог. В ближайшие годы будем работать и в этом направлении. Также у нас на округе уже зашли подрядчики в корпус школы №49 на улице Вермишева. А после они приступят к ремонту корпуса той же школы на улице Звёздной. Но там же нужно включаться и в работу по благоустройству стадионов. Ремонт дорог и благоустройство стадионов — это две долгосрочные задачи, которые я перед собой поставила, — рассказала о своих приоритетах работы в горсовете Алина Теперик.Депутат по округу №4 Василий Литовкин пошёл уже на третий срок в горсовете. А вообще он всю свою жизнь работает с людьми как председатель профсоюзной организации ПАО «НЛМК». «Помогать людям — моя профессия», — говорит депутат.— Планы у нас не меняются — работать на благо наших избирателей. Я представляю Левобережный округ. Все не понаслышке знают — он проблемный, вопросов очень много и по ЖКХ, и по землепользованию — по всем делам. Совместно с администрацией города Липецка мы многое делаем. Но при этом работы остаётся ещё больше! Во время проведения стратегических сессий мы выявляли вопросы, которые людей интересуют. Конечно, все их невозможно решить сразу, одномоментно. Мы же не волшебники! Но всё пожелания и наказы липчан будут учтены в нашей будущей работе. Мы будем работать на благо наших жителей и на решение их проблем! Будем работать на людей и для людей! Я искренне говорю: ни одно обращение от жителей моего округа не лежит под сукном. Я не говорю, что все 100% вопросов решаются положительно — не от меня всё зависит. Но то, что просьбами занимаются, привлекая всевозможные структуры — это точно. Поэтому и есть доверие, — отметил Василий Литовкин.По завершении первой сессии депутаты подписали и оставили тёплые пожелания на флаге Липецкого городского Совета, который будет передан в зону СВО — бойцам 387-го мотострелкового полка ВДВ.