До 20 ноября летним асфальтом в Липецке отремонтируют 18 дорог

Странный контракт взялась исполнить компания «Инфинити групп».

Управление главного смотрителя липецкой мэрии проторговало странный контракт: ремонт 18 дорог с окончанием работ к 20 ноября!На этот аукцион со стартовой ценой закупки в 111 111 111 рублей 11 копеек заявилось сразу восемь участников. Двое из них позже отозвали свои заявки. В итоге победителем торгов была объявлена липецкая компания «Инфинити Групп», заявившая о готовности выполнить работы за 83 888 888 рублей (ближайший преследователь, воронежская компания «Газресурс», сошла с дистанции на цене 84 444 444 рублей).Подрядчику предстоит большая работа: ремонт улиц 30 лет Октября, Бородинской, Добролюбова, Железнякова, Красина, Яна Фабрициуса, Кротевича, Ильича, Металлистов, Опытной, Интернациональной, Парковой, Станционной, Стаханова, Юношеской, Пархоменко, Полиграфической, Фрунзе. В этот же заказ вошла замена асфальта на старой ветке Петровского моста. Некоторые из дорог должны быть отремонтированы полностью, другие — частично. «Инфинити Групп» необходимо снять фрезой верхний изношенный слой дорожного покрытия и накатать два новых, после чего нанести разметку.Но вот в чем беда: дороги должны быть отремонтированы летним асфальтом. Его можно укладывать при температуре воздуха не ниже 5 градусов тепла. На этой неделе, судя по прогнозу погоды, работать такой асфальтобетонной смесью будет еще возможно: днем температура будет около 10 градусов тепла, ночью — чуть выше нуля. А вот на следующей неделе уже возможны заморозки.