Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины

сегодня, 12:08
Бездомные собаки насмерть загрызли 32-летнего Игоря Бушуева. На его теле было насчитано около 100 укусов, царапин и порезов.
Эту чудовищную историю GOROD48 уже рассказывал. Алла Хавлина, 32-летний сын которой Игорь Бушуев погиб в конце октября 2023 года, сама обратилась в нашу редакцию.
— 27 октября около 17:00 мой сын Игорь Бушуев возвращался домой из командировки в Тулу, позвонил мне и своей девушке Насте. Сказал: «Я скоро приеду» и пропал. Настя ждала его с ужином, но дома сын так и не появился. На следующий день с нами связался водитель, который нашёл пакет с телефоном, паспортом и бельём сына, и мы начали поиски. Через сутки — 28 октября около 22.00 моего сыночка нашли. Он умер от болевого шока — был искусан бездомными собаками. На его теле насчитано около 100 укусов, царапин и порезов, местами он был прокусан до костей. Это случилось у поселка Силикатный, — ранее рассказала убитая горем мать.
«Судом установлено, что 28 октября 2023 года на улице Астраханская в Липецке было обнаружено тело мужчины. Экспертом установлено, что он погиб в результате нападения стаи собак. Мать погибшего обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, поскольку после смерти сына испытала моральные страдания и очень сильный стресс, на фоне которого у нее обострились хронические заболевания, до настоящего времени находится в шоковом состоянии. Суд первой инстанции обязал департамент администрации Липецка выплатить в качестве компенсации морального вреда 500 тысяч рублей. Однако ответчик с решением не согласился, ссылаясь на то, что обязанность по обращению с животными без владельцев ответчиком исполнена надлежащим образом путем заключения муниципальных контрактов на их отлов. Также ответчик ссылался на недоказанность причинения смертельных повреждений потерпевшему именно бродячими собаками и указывал на наличие грубой неосторожности в его действиях, поскольку в крови был обнаружен алкоголь», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Но Липецкий областной суд признал законность решения суда первой инстанции. Было установлено, что в департамент поступали многочисленные сообщения о стае бродячих собак в том районе, где было совершено нападение. По каждой такой заявке организация, занимающаяся отловом, отчиталась, что собаки не обнаружены. В деле имеются показания свидетельницы, которая видела, как мужчина быстрым шагом уходил от преследующих его собак. А концентрация алкоголя в его крови указывала на легкую степень опьянения.
