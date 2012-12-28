Все новости
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют
Общество
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Можно ли Липецк назвать зеленым городом?
Говорит Липецк
70-летняя пенсионерка взяла кредит и перевела деньги мошенникам
Происшествия
В двух домах на Манеже почти три месяца нет горячей воды
Общество
Владимир Коротков покинул должность руководителя регионального Роспотребнадзора
Общество
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении «Лады-Гранты» и «ВАЗа»
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
У 33-летнего ельчанина нашли 110 граммов марихуаны
Происшествия
Происшествия
1750
сегодня, 12:08
13

Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины

Бездомные собаки насмерть загрызли 32-летнего Игоря Бушуева. На его теле было насчитано около 100 укусов, царапин и порезов. 

Липецкий областной суд оставил в силе решение Советского районного суда Липецка, по которому городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства выплатит полмиллиона рублей компенсации морального вреда матери мужчины, погибшего от укусов собак. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Эту чудовищную историю GOROD48 уже рассказывал. Алла Хавлина, 32-летний сын которой Игорь Бушуев погиб в конце октября 2023 года, сама обратилась в нашу редакцию.

— 27 октября около 17:00 мой сын Игорь Бушуев возвращался домой из командировки в Тулу, позвонил мне и своей девушке Насте. Сказал: «Я скоро приеду» и пропал. Настя ждала его с ужином, но дома сын так и не появился. На следующий день с нами связался водитель, который нашёл пакет с телефоном, паспортом и бельём сына, и мы начали поиски. Через сутки — 28 октября около 22.00 моего сыночка нашли. Он умер от болевого шока — был искусан бездомными собаками. На его теле насчитано около 100 укусов, царапин и порезов, местами он был прокусан до костей. Это случилось у поселка Силикатный, — ранее рассказала убитая горем мать.

«Судом установлено, что 28 октября 2023 года на улице Астраханская в Липецке было обнаружено тело мужчины. Экспертом установлено, что он погиб в результате нападения стаи собак. Мать погибшего обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, поскольку после смерти сына испытала моральные страдания и очень сильный стресс, на фоне которого у нее обострились хронические заболевания, до настоящего времени находится в шоковом состоянии. Суд первой инстанции обязал департамент администрации Липецка выплатить в качестве компенсации морального вреда 500 тысяч рублей. Однако ответчик с решением не согласился, ссылаясь на то, что обязанность по обращению с животными без владельцев ответчиком исполнена надлежащим образом путем заключения муниципальных контрактов на их отлов. Также ответчик ссылался на недоказанность причинения смертельных повреждений потерпевшему именно бродячими собаками и указывал на наличие грубой неосторожности в его действиях, поскольку в крови был обнаружен алкоголь», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Но Липецкий областной суд признал законность решения суда первой инстанции. Было установлено, что в департамент поступали многочисленные сообщения о стае бродячих собак в том районе, где было совершено нападение. По каждой такой заявке организация, занимающаяся отловом, отчиталась, что собаки не обнаружены. В деле имеются показания свидетельницы, которая видела, как мужчина быстрым шагом уходил от преследующих его собак. А концентрация алкоголя в его крови указывала на легкую степень опьянения.
Алена
10 минут назад
Жизнь русского человека стоит от 500 тыс руб
300защита
18 минут назад
Из 100 укусов, там пару собачих укусов было скорей всего. Остальные 98 укусов человечьих зубов было.
Гость
58 минут назад
В районе нижнего парке часто можно наблюдать как собак бойцовских пород выгуливают без намордника и поводовка и никто с этим ничего не делает. Со стороны города нет контроля как за продячими собаками, так и за собаками с хозяевами.
Хм
59 минут назад
Камней не боятся. Вот звука выстрела да.
Яша.
сегодня, 12:36
Такое собачки не могли сделать.
Витек
сегодня, 12:32
Как бегала стая по Силикатному, так и бегает. Не желает ли мер с губернатором там походить?
Сергей Б
сегодня, 12:29
Там до сих пор собаки в стаях. Я беру травматик и газовый. Иногда приходится стрелять. В одну удачно попал, остальные как шавки разбежались. Но это не дело.
Ну
сегодня, 12:27
на мужиков собаки не нападают - боятся. Только если на пьяных. А так только на детей и женщин
Я
сегодня, 12:27
Собачек всем зато жалко. На улице не должно быть собак, которые гуляют сами по себе.
Викторм
сегодня, 12:26
Известно, что эти ...... скажут. Скажут, что он сам виноват. Плохо подумал о них или посмотрел...
