Общество
10 минут назад
На Зеленый остров еще подкинули денег
На этот раз — на свет в раздевалках и душевых.
Стартовая цена контракта — чуть более двух миллионов рублей. Срок его исполнения — 30 октября. При этом окончание подачи заявок — 20 октября. Получается, что на исполнение контракта у подрядчика остается один-два дня с учетом необходимых бюрократических процедур.
Напомним, что за обустройство спортивного городка, включающего 13 площадок для занятий различными видами активностей, подрядчик, ульяновская компания «ДСК СТАНДАРТ», получит 249 миллионов рублей.
Кроме того, мэрия заключила 29-миллионный контракт с «Липецкэнерго» — на создание сети электроснабжения Зеленого острова, центрального пляжа, арт-центра и катка Нижнего парка. Потом купила для острова 129 камер уличного наблюдения за, без малого, 3,5 млн рублей. Также городское управление заключило контракт стоимостью в 12,3 миллиона с «Ростелекомом» на привязку этих камер к областной платформе видеоаналитики. Еще 420 тысяч рублей заплачено частному предпринимателю за изготовление техпаспорта на благоустройство и технического плана на наружное освещение спортивного городка. Солнцезащитные навесы и трибуны обошлись еще в 62 миллиона рублей.
