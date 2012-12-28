Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода
Общество
В ваш дом подали отопление?
Говорит Липецк
Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников
Общество
21-летнего водителя оштрафовали за «шашечки»
Происшествия
Читать все
Ничего святого: ельчанин обокрал мать
Происшествия
В качестве жеста доброй воли на улице Крайней заасфальтировали залатанную кирпичами яму
Общество
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Общество
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Ельчанин решил купить телефон через Telegram и нарвался на мошенников
Происшествия
На Зеленый остров еще подкинули денег
Общество
В Липецкой области всадник попал под грузовик
Происшествия
Читать все
Общество
89
10 минут назад

На Зеленый остров еще подкинули денег

На этот раз — на свет в раздевалках и душевых.

Управление строительства администрации Липецка объявило о поиске подрядчика на допработы по электрификации Зеленого острова. Оказалось, нужно подключить к сети раздевалки и душевые в построенной там спортивной зоне.

Стартовая цена контракта — чуть более двух миллионов рублей. Срок его исполнения — 30 октября. При этом окончание подачи заявок — 20 октября. Получается, что на исполнение контракта у подрядчика остается один-два дня с учетом необходимых бюрократических процедур.

Напомним, что за обустройство спортивного городка, включающего 13 площадок для занятий различными видами активностей, подрядчик, ульяновская компания «ДСК СТАНДАРТ», получит 249 миллионов рублей.

qzc1euqsz8rsgwl8ge6jv77hd87tr05y.jpg

Кроме того, мэрия заключила 29-миллионный контракт с «Липецкэнерго» — на создание сети электроснабжения Зеленого острова, центрального пляжа, арт-центра и катка Нижнего парка. Потом купила для острова 129 камер уличного наблюдения за, без малого, 3,5 млн рублей. Также городское управление заключило контракт стоимостью в 12,3 миллиона с «Ростелекомом» на привязку этих камер к областной платформе видеоаналитики. Еще 420 тысяч рублей заплачено частному предпринимателю за изготовление техпаспорта на благоустройство и технического плана на наружное освещение спортивного городка. Солнцезащитные навесы и трибуны обошлись еще в 62 миллиона рублей.
Зеленый остров
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить