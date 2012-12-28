На Зеленый остров еще подкинули денег

На этот раз — на свет в раздевалках и душевых.

Управление строительства администрации Липецка объявило о поиске подрядчика на допработы по электрификации Зеленого острова. Оказалось, нужно подключить к сети раздевалки и душевые в построенной там спортивной зоне.Стартовая цена контракта — чуть более двух миллионов рублей. Срок его исполнения — 30 октября. При этом окончание подачи заявок — 20 октября. Получается, что на исполнение контракта у подрядчика остается один-два дня с учетом необходимых бюрократических процедур.Напомним, что за обустройство спортивного городка, включающего 13 площадок для занятий различными видами активностей, подрядчик, ульяновская компания «ДСК СТАНДАРТ», получит 249 миллионов рублей.Кроме того, мэрия заключила 29-миллионный контракт с «Липецкэнерго» — на создание сети электроснабжения Зеленого острова, центрального пляжа, арт-центра и катка Нижнего парка. Потом купила для острова 129 камер уличного наблюдения за, без малого, 3,5 млн рублей. Также городское управление заключило контракт стоимостью в 12,3 миллиона с «Ростелекомом» на привязку этих камер к областной платформе видеоаналитики. Еще 420 тысяч рублей заплачено частному предпринимателю за изготовление техпаспорта на благоустройство и технического плана на наружное освещение спортивного городка. Солнцезащитные навесы и трибуны обошлись еще в 62 миллиона рублей.