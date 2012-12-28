Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
17 минут назад
Приостановлено членство Александра Афанасьева в «Единой России»
Членство Афанасьева в партии приостановлено до решения суда по его делу.
– Членство Афанасьева в партии приостановлено до решения суда, — сообщила GOROD48 заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии Алена Фарафонова.
Накануне Правобережный суд Липецка арестовал Александра Афанасьева на время следствия по делу о мошенничестве в особо крупном размере — на 20 миллионов рублей. Вместе с Афанасьевым арестован экс-военком Липецка Олег Кузнецов.
По данным следствия, Афанасьев и Кузнецов пообещали бизнесмену помощь в минимизации последствий налоговой проверки, взяли с него за услуги 20 миллионов рублей, и просто поделили эти деньги.
Напомним, что Александр Афанасьев помимо того, что два года возглавлял Липецкий городской Совет, являлся членом президиума регионального политического совета «Единой России», первым заместителем секретаря регионального отделения партии, членом генерального совета «ЕР».
