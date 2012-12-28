Все новости
Общество
186
17 минут назад

Приостановлено членство Александра Афанасьева в «Единой России»

Членство Афанасьева в партии приостановлено до решения суда по его делу.

Сегодня решением политсовета регионального отделения «Единой России» приостановлено членство в партии бывшего спикера городского Совета Липецка Александра Афанасьева. 

– Членство Афанасьева в партии приостановлено до решения суда, — сообщила GOROD48  заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии Алена Фарафонова.

Накануне Правобережный суд Липецка арестовал Александра Афанасьева на время следствия по делу о мошенничестве в особо крупном размере —  на 20 миллионов рублей. Вместе с Афанасьевым арестован экс-военком Липецка Олег Кузнецов.

По данным следствия, Афанасьев и Кузнецов пообещали бизнесмену помощь в минимизации последствий налоговой проверки, взяли с него за услуги 20 миллионов рублей, и просто поделили эти деньги.

Напомним, что Александр Афанасьев помимо того, что два года возглавлял Липецкий городской Совет, являлся членом президиума регионального политического совета «Единой России», первым заместителем секретаря регионального отделения партии, членом генерального совета «ЕР».
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
