Происшествия
1610
сегодня, 08:15
3

В Липецкой области завершено расследование дела о коррупции в вузе

Дело двух обвиняемых в мошенничестве и превышении должностных полномочий руководителей вуза расследовано и передано в суд

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении проректора вуза и заместителя директора структурного института. Им инкриминируются преступления, предусмотренные пунктами «г», «е» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«По данным следствия, обвиняемые по предварительному сговору, пользуясь должностным положением, требовали от подчиненных работников образовательной организации незаконной передачи им денежных средств, которые выплачивались работникам вуза в качестве заработной платы и денежного поощрения. В 2023-2024 годах с 12 потерпевших, находящихся в служебной зависимости от обвиняемых, получены более 350 тысяч рублей.  

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.

По ходатайству следователя регионального СК России судом обвиняемые были заключены под домашний арест. На стадии предварительного следствия проведены обыски по местам их работы и жительства, допрошены свидетели, в том числе работники вуза, проанализировано движение денежных средств по счетам обвиняемых и потерпевших. 

В целях возмещения причиненного ущерба на денежные средства обвиняемого в сумме 550 тысяч рублей наложен арест. 

Собранные следователем регионального СК России доказательства позволили уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направить в суд», — сообщили в региональном Следкоме.

Дела в отношении сразу двух сотрудников Елецкого Госуниверситета, проектора по образовательной деятельности Романа Полякова и врио директора Института психологии и педагогики Татьяны Красовой, возбуждены в ноябре прошлого года. Им вменили одну и ту же статью — часть третьей статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»: по данным следствия, в вузе занимались поборами с подчинённых — собирали с сотрудников деньги, начисленные им в виде заработных плат и премий.

А в марте этого года в прямо в ЕГУ задержали экс-ректора, на тот момент проректора по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности университета Евгению Герасимову. Ее подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Якобы Евгения Герасимова присваивала выписываемые сотрудникам премии.
коррупция
взятки
поборы
вуз
Комментарии (3)

Сначала новые
Гость2
сегодня, 10:15
Все кругом берут только делиться а эти с крысятничали поэтому их сдали во всех.учебных заведениях берут в школах просят родителей помочь в ремонте класса а в высшем берут наличкой за здачу зачёта потому что зарплата маленькая.
Ответить
Студент
сегодня, 10:10
Проверьте л.г.т.у многие студенты не ходят на занятия и за деньги всё это решается большинство преподавателей берут деньги поэтому окончил л.г.т.у.на работу берут слесарем третьего разряда гайку от болта не отличают.
Ответить
дилетант
сегодня, 09:01
масштабы криминальной деятельности руководителей елецкого университета могут вызвать лишь иронические улыбки у профессиональных мошенников кидающих обывателей на миллионы.
Ответить
