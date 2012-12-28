Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Липчанин пойдет под суд за кражу четырех дорогих бутылок вина и 29 пачек масла из магазина
Липецкая область пережила еще одну тревожную ночь: вводились желтый и красный уровни воздушной опасности
Происшествия
1610
сегодня, 08:15
3
В Липецкой области завершено расследование дела о коррупции в вузе
Дело двух обвиняемых в мошенничестве и превышении должностных полномочий руководителей вуза расследовано и передано в суд
«По данным следствия, обвиняемые по предварительному сговору, пользуясь должностным положением, требовали от подчиненных работников образовательной организации незаконной передачи им денежных средств, которые выплачивались работникам вуза в качестве заработной платы и денежного поощрения. В 2023-2024 годах с 12 потерпевших, находящихся в служебной зависимости от обвиняемых, получены более 350 тысяч рублей.
Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.
По ходатайству следователя регионального СК России судом обвиняемые были заключены под домашний арест. На стадии предварительного следствия проведены обыски по местам их работы и жительства, допрошены свидетели, в том числе работники вуза, проанализировано движение денежных средств по счетам обвиняемых и потерпевших.
В целях возмещения причиненного ущерба на денежные средства обвиняемого в сумме 550 тысяч рублей наложен арест.
Собранные следователем регионального СК России доказательства позволили уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направить в суд», — сообщили в региональном Следкоме.
Дела в отношении сразу двух сотрудников Елецкого Госуниверситета, проектора по образовательной деятельности Романа Полякова и врио директора Института психологии и педагогики Татьяны Красовой, возбуждены в ноябре прошлого года. Им вменили одну и ту же статью — часть третьей статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»: по данным следствия, в вузе занимались поборами с подчинённых — собирали с сотрудников деньги, начисленные им в виде заработных плат и премий.
А в марте этого года в прямо в ЕГУ задержали экс-ректора, на тот момент проректора по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности университета Евгению Герасимову. Ее подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Якобы Евгения Герасимова присваивала выписываемые сотрудникам премии.
1
1
0
4
2
Комментарии (3)