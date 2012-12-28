Сегодня в Липецке побит температурный рекорд

Новые температурные рекорды — и ещё как минимум в двух округах области, где есть метеостанции.

Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Гончарова, по состоянию на 18:00 воздух в районе Липецкого аэропорта прогрелся до +29 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд в +28 градусов, зафиксированный 6 мая 2018 года, был побит на целый градус.







вот в Конь-Колодезе столбики термометров сегодня чуть-чуть не дотянули до рекорда: в 2018-м году там было +29 градусов, сегодня +28,9.





Сегодня в Липецке установлен новый температурный рекорд для 6 мая.Новые температурные рекорды сегодня зарегистрированы на метеостанции во Льве Толстом: в 1967-м году 6 мая там было +27,4 градуса, сегодня + 28,7, и в Ельце – там в 2018-м году было +28,5, сегодня +28,9 градуса.