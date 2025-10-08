Все новости
Происшествия
1773
53 минуты назад
28

На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина

Ее владелец и обнаружил порыв в теплосети, из-за которого в двух десятках домов отключена горячая вода.

Ночью возле дома №36 по улице 15-й микрорайон вода из лопнувшей теплосети вымыла грунт и в образовавшийся провал рухнула машина. 

photo_2025-10-08_08-27-19.jpg+2025-10-08-08.31.04.jpg

a58c77a62068786bbc122f8201145d33__2000x2000.jpg

photo_2025-10-08_08-52-57.jpg

photo_2025-10-08_09-02-51.jpg

«Владелец автомобиля сразу же сообщил о провале по телефону в 112», — рассказали в мэрии Липецка. После звонка липчанина на улицу прибыла аварийная бригада «РИР Энерго».

Сейчас аварийщики откачивают из провала воду. Для ремонта теплосети горячая вода отключена по адресам:

– 15 мкр., 35/а, 35б, 39;

– ул. Звёздная, 10/5, 11, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/2, 16, 16/2, 15/1, 17, 12;

– ул. Космонавтов, 47/6, 49/5, 51;

– ул. Берзина, 9.

коммунальная авария
отключения
0
6
3
1
1

Комментарии (28)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Однако
6 минут назад
В котловане, вместо машины, могли оказаться люди.
Ответить
правду глаголящий
10 минут назад
А что, металла и денег на замену всех старых ржавых труб, нет?
Ответить
Главное аттракционы
12 минут назад
В цветах Липецка. Остальное ерунда .
Ответить
Министр аттракционов
13 минут назад
Это увлекательный был аттракцион.
Ответить
Очевидец
13 минут назад
На неделина 1в - такая же история: полгода тревогу били - ноль внимания эти КВАДРЫ, пока провалы не образовались и машина завалилась! Тогда толь приехали раскопали , оградили и на этом все! Видать раскопки вдоль нагруженной магистрали и рядом с офисным зданием ДО ВЕСНЫ!! Правы те , кто пишет про неадекватное руководство РИР ЭНЕРГО .
Ответить
13 минут назад
Организованная подача тепла началась.....
Ответить
Крылов
15 минут назад
Доброе утро, липчане. Берегите себя и свои машины. Липецк - город квестов и плохих коммунальных служб. Ещё и зима впереди.
Ответить
Хихихи
11 минут назад
Это точно :D
Ответить
Екатерина
16 минут назад
Такая же учесть будет на 60 лет СССР!!!! На парковке у банка "Зенит" уже месяц из под асфальта идет течь воды!!!! Ждем когда грунт промоет.... У нас все так...
Ответить
Максим Петрович
17 минут назад
какой раритетный авто на первом фоне, в этом фото вся прелесть происходящего в стране
Ответить
Василий
12 минут назад
Это вы ещё в Италии не были. Там такие машины в каждом дворе
Ответить
Закономерный итог
17 минут назад
Тридцати пяти лет капитализма
Ответить
Еще комментарии
