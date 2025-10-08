Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Ее владелец и обнаружил порыв в теплосети, из-за которого в двух десятках домов отключена горячая вода.
«Владелец автомобиля сразу же сообщил о провале по телефону в 112», — рассказали в мэрии Липецка. После звонка липчанина на улицу прибыла аварийная бригада «РИР Энерго».
Сейчас аварийщики откачивают из провала воду. Для ремонта теплосети горячая вода отключена по адресам:
– 15 мкр., 35/а, 35б, 39;
– ул. Звёздная, 10/5, 11, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/2, 16, 16/2, 15/1, 17, 12;
– ул. Космонавтов, 47/6, 49/5, 51;
– ул. Берзина, 9.
