48-летний житель села Троекурово сделал пистолет и пошёл отстреливать собак у общежития
Мужчина выслушал приговор за незаконное изготовление и ношение огнестрельного оружия.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 9 октября 2025 года 48-летний мужчина в своей квартире из подручных материалов сделал однозарядный пистолет и вечером того же дня пошёл с ним обстреливать собак к общежитию местной агрофирмы. Обитающие на прилегающей к зданию территории собаки якобы загрызли двух его коз и овцу.
Но убить животных стрелок не успел — его заметили работники агрофирмы, отобрали пистолет и вызвали полицию.
