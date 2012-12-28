48-летний житель села Троекурово сделал пистолет и пошёл отстреливать собак у общежития

Мужчина выслушал приговор за незаконное изготовление и ношение огнестрельного оружия.

48-летний житель села Троекурово Лебедянского округа приговорён к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в 100 000 рублей за незаконное изготовление и ношение огнестрельного оружия (по части первой статьи 222 УК РФ и части первой статьи 223 УК РФ).Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 9 октября 2025 года 48-летний мужчина в своей квартире из подручных материалов сделал однозарядный пистолет и вечером того же дня пошёл с ним обстреливать собак к общежитию местной агрофирмы. Обитающие на прилегающей к зданию территории собаки якобы загрызли двух его коз и овцу.Но убить животных стрелок не успел — его заметили работники агрофирмы, отобрали пистолет и вызвали полицию.