В Липецкой области отменен фестиваль «Сиреневый рай»

Традиционный фестиваль «Сиреневый рай» на территории Мещёрского заказника в Становлянском округе 16 и 17 мая не состоится.«Министерство экологии и природных ресурсов Липецкой области приняло решение не проводить массовое мероприятие в целях безопасности посетителей и участников праздника. Организаторы гарантируют полный возврат средств как гостям фестиваля, уже купившим билеты, так и мастерам, которые арендовали торговые точки в рамках ярмарки и оплатили их», — сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.Фестиваль «Сиреневый рай» проводится с 2016 года, и еще ни разу не отменялся. Липецкие турфирмы уже активно предлагали поездку на него. Отмена стала фестиваля для них неожиданностью.— Поездку на «Сиреневый рай» у нас забронировали 150 человек. Сейчас рассматриваем другие варианты поездки в заказник: купить билеты и просто погулять по дендропарку, а также добавить еще экскурсии по дороге, — рассказал экскурсовод Иван Климов.