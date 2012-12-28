Сегодня в Липецке: в трамваи вновь начнут врываться, липчане начали заменять традиционных гадалок на… ИИ
МЧС сообщило о прекращении опасного метеорологического явления — переувлажнения верхнего слоя почвы
Общество
1173
сегодня, 11:09
5
В Липецкой области отменен фестиваль «Сиреневый рай»
Такое решение с формулировкой «в целях безопасности» приняло Минэкологии.
«Министерство экологии и природных ресурсов Липецкой области приняло решение не проводить массовое мероприятие в целях безопасности посетителей и участников праздника. Организаторы гарантируют полный возврат средств как гостям фестиваля, уже купившим билеты, так и мастерам, которые арендовали торговые точки в рамках ярмарки и оплатили их», — сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.
Фестиваль «Сиреневый рай» проводится с 2016 года, и еще ни разу не отменялся. Липецкие турфирмы уже активно предлагали поездку на него. Отмена стала фестиваля для них неожиданностью.
— Поездку на «Сиреневый рай» у нас забронировали 150 человек. Сейчас рассматриваем другие варианты поездки в заказник: купить билеты и просто погулять по дендропарку, а также добавить еще экскурсии по дороге, — рассказал экскурсовод Иван Климов.
7
0
0
5
2
Комментарии (5)