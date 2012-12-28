От укусов клещей уже пострадал 531 человек

По состоянию на 5 мая по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратился 531 человек, из них 202 ребенка (38%). Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.Поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,8%, моноцитарным эрлихиозом человека — 1%.В 69% случаев присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (14,3%), на кладбищах (4,3%), в садоводческих товариществах (3,9%), в парках (2,6%) и прочих местах (5,9%).Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.