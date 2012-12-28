От укусов клещей уже пострадал 531 человек
В том числе 202 ребёнка.
Поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,8%, моноцитарным эрлихиозом человека — 1%.
В 69% случаев присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (14,3%), на кладбищах (4,3%), в садоводческих товариществах (3,9%), в парках (2,6%) и прочих местах (5,9%).
Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
