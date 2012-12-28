Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»

Глава города стал пассажиром трамвая, впервые с осени 2023 года проехавшего с пассажирами через Октябрьский мост по маршруту 1к — от остановки «Памятник Танкистам» до остановки «Улица Чехова».