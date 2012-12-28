Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
Общество
357
56 минут назад
7
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Глава города стал пассажиром трамвая, впервые с осени 2023 года проехавшего с пассажирами через Октябрьский мост по маршруту 1к — от остановки «Памятник Танкистам» до остановки «Улица Чехова».
К 10:00 у остановки «Памятник Танкистам» кипела работа: рабочие отсыпали черноземом ее периметр. «Все работы по благоустройству, не мешающие движению, будут продолжаться до их окончания. Нашей задачей было сделать все необходимое, чтобы трамваи смогли безопасно возить людей», — сообщил мэру директор МУП «Горэлектротранспорт» Александр Алынин.
Первый радиус — от проспекта Победы до следующего прямого участка пути — трамвай проехал со скрипом. Роман Ченцов вопросительно посмотрел на директора МУП «ГЭТ». Александр Алынин ответил: «Скрип будет до тех пор, пока колеса не подточат головки новых рельсов. Мы уже закончили техническую обкатку нового участка пути. Тогда, в основном, трамваи ездили без пассажиров ночью. Днем подрядчик и наше предприятие устраняли выявленные замечания».
Заново переложенная ветка — это еще 15 км обновленного пути в однопутном исчислении плюсом к 9 километрам новых путей, по которым летом прошлого года поехали трамваи маршрута №2.
С шутками-прибаутками пассажиры доехали по новым рельсам до стыков со старым участком путей. Трамвай тут же скинул скорость с 40 км/ч вчетверо. Но все равно вагон ощутимо дрожал.
Александр Алынин рассказал, что 1,8 километра пути — на 50-летнем мосту и подходах к нему — не вошли в проектную документацию концессионера. Поэтому летом работники МУП «ГЭТ» провели на этом участке стандартные мероприятия. С рельсошпальной решетки сняли лишний грунт, потом начали рихтовать пути: выравнивать рельсы домкратом, выправлять стыки, устанавливать путевые тяги и пучинные карточки — специальные уплотнительные прокладки, предназначенные для точечного выравнивания профиля полотна, чтобы соблюсти нормативную ширину пути в 1524 мм. Гнилые шпалы на мосту поменяли на новые деревянные (в отличие от железобетонных, они гасят вибрации при движении). Также обновили контактную сеть. Аналогичные работы провели на старом участке пути от «Улицы Чехова» до ДП-6.
Оттуда, с улицы Чехова, до шестой доменной печи, пассажиров будут возить старыми городскими трамваями 15-го маршрута. Два стыковочных маршрута будут синхронизированы. Пассажиры смогут ехать на двух трамваях по одному билету.
GOROD48 спросил у директора компании «Мовиста Регионы Липецк» Ивана Федорова, повлияет ли движение новых трамваев по старым путям Октябрьского моста на их амортизацию и на гарантийные обязательства концессионера? Из ответа следовало, что нет. Но только в том случае, если новым вагонам будет проводится регулярное ТО, прописанное в инструкциях, и если их водители будут снижать скорость трамваев при движении по мосту.
Представитель ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» Александр Бондарев, эксперт по липецким мостам, сообщил, что Октябрьский мост можно эксплуатировать при исполнении выданных рекомендаций. Поэтому на нем остается ограничение по скорости до 30 км/ч для автомобильного транспорта, при этом максимальная нагрузка на ось должна быть не более 9 тонн на ось, а максимальная масса транспортного средства – не более 29 тонн. Скорость трамвая ограничена до 10 км/ч. Также важно регулярно проверять состояние ранее выявленных дефектов моста.
Роман Ченцов добавил, что на критически важных участках моста будут установлены дополнительные маяки для контроля его текущего технического состояния.
А что с планами на строительство нового моста, дублера старого?
— Строительство нового моста пока поставлено на паузу. Мы живем по тому бюджету, который есть. Конечно, новый мост был бы не лишним. И был бы не лишним еще один, который нужен жителям Опытной с выездом на улицу Гагарина, который мы сейчас проектируем, — ответил мэр.
По обе стороны моста остались старые остановки. Как и старые остановки на участке от улицы Чехова до ДП-6, они находятся на балансе МБУ «Управление благоустройства Липецка». По мере возможности их постепенно заменят на новые.
Все участники пресс-конференции на колесах вышли на предпоследней остановке маршрута №1к. Глава Липецка, кажется, был доволен поездкой:
— Мы проехали на новом трамвае с правого берега на левый. Для меня было важно, что мы сдержали слово: на трамваях от кольца 9-го микрорайона теперь можно доехать до 6-й доменной печи. Дай Бог, чтобы у нас получилось довести работы по модернизации трамвайной сети до конца. Трамвайные пути — великолепные транспортные артерии, которые позволяют с определенным уровнем комфорта перемещаются по городу без пробок, так как пути в Липецке в основном проложены по обособленному полотну, — сказал Роман Ченцов.
Но чего ждать дальше? Иван Федоров сообщил, что уже этой осенью «СтройСервис» начнёт разработку котлована под укладку рельсошпальной решетки от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка. На улицах Московской и Циолковского предстоит уложить порядка 10 километров путей. На этом этапе пока сделано лишь новое разворотное кольцо у «Мегаполиса». Монтеры пути пойдут навстречу друг другу: от кольца 9-го микрорайона и от Центрального рынка. Осенью будет подготовлено «корыто» под укладку рельсо-шпальной решетки, а ее саму начнут монтировать зимой. Параллельно подрядчик завершит обновление путей на участке от развязки улиц Металлургов и Краснозаводской до старого заводоуправления. Эти работы должны завершиться осенью 2026 года.
— Новая ветка по Катукова и Стаханова? Да, новая ветка будет, — посмотрел на мэра Иван Федоров.
Роман Ченцов подтвердил сказанное:
— Мы не планируем выходить за ранее определенную сумму концессии. Поэтому мы оптимизируем расходы по обновлению инфраструктуры депо. Это наш план «Б», если хотите: сохранить и развивать трамвайную сеть. Новая ветка по Катукова и Стаханова будет, но несколько короче планировавшейся ранее. Поэтому в этом году при ремонте улицы Стаханова мы оставили по полосе старого асфальта в центре дороги, где проложат рельсы. Работы должны быть завершены до 2027 года.
P.S. Роман Ченцов призывает водителей не оставлять машины на рельсах ветки, по которым начали ездить трамваи, так как это полностью парализуют их движение.
1
0
0
6
1
Комментарии (7)