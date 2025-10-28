Все новости
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Общество
Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке
Общество
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
Происшествия
28-летняя ельчанка лишилась денег после звонка из «налоговой»
Происшествия
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сгоревший в гараже, свиньи на кладбище и аферист с сайта объявлений
Общество
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Общество
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
Происшествия
71-летнего мужчину сбили в Ельце
Происшествия
«К лесу передом, к пассажирам задом»
Общество
Асфальт на подходах к Петровскому мосту будут менять ночами
Общество
Липецк обезопасили от возможного подтопления
Общество
Сиделка обокрала пожилую подопечную
Происшествия
У бесхозной сумки с деньгами нашелся владелец
Общество
В Ельце цветут сады, в Липецке — горох, в Ильино —калужница
Общество
Липчанка стала главной красавицей чемпионата Тульской области по бодибилдингу
Спорт
Общество
499
58 минут назад
4

Асфальт на подходах к Петровскому мосту будут менять ночами

Пока подрядчик мэрии снял старый слой дорожного покрытия на съезде к левому берегу реки.

Сегодня утром в Липецке встал Петровский мост: компания «Инфинити Групп» начала ремонт съезда с него к левому берегу.

8c6ae93a-1c89-46db-8b8d-df5d5a8716cb.jpg

— Покрытие снято, но техники на мосту нет, как и самих рабочих, — рассказала наша читательница.

27f03d80-db2c-48b7-a769-c07ce3492d92.jpg+2025-10-28-11.46.04+niz.jpg


09b24409-6f97-4afb-9593-bcd7beabcf04.jpg+2025-10-28-11.46.04+niz.jpg
32b25082-5007-40ad-9576-383694d73100.jpg+2025-10-28-11.46.34+niz.jpg

— К работам на Петровском мосту мы приступили ещё вчера. В ночь был отфрезерован верхний слой старого покрытия, сегодня планируем укладывать при подходящих погодных условиях новый асфальт. Работать будем по ночам, так как в это время через мост едет мало машин, — сообщили GOROD48 в «Инфинити Групп».

Если говорить о состоянии покрытия моста, то оно более-менее в порядке — если уж чего на нем и ремонтировать, то существующие железобетонные ограждения, отделяющие проезжую часть от тротуара. А вот подходы к мосту, конечно, оставляли желать лучшего.

16b7a812-d3b8-4752-bc29-c1f5690198cb.jpg+2025-10-28-11.46.04+niz.jpg

4f52f798-2d4b-42e5-978a-a571a8a6c498.jpg+2025-10-28-11.46.04+niz.jpg

Замена асфальта на подходах к Петровскому мосту вошла в контракт на ремонт 18 городских дорог города с окончанием работ к 20 ноября, который выиграла компания «Инфинити Групп».

28e609ad-cf55-4b82-9738-eb8b0bdaed59.jpg+2025-10-28-11.46.04+niz.jpg

572a3d51-f0f7-4cb0-9d0f-c8203a4368b5.jpg+2025-10-28-11.46.04+niz.jpg

И не забыть бы еще прочистить дождеприемники ливневой канализации. 
Комментарии (4)

8 минут назад
До морозов успеют или перенесут на тёплый период года?
липчанка
8 минут назад
То есть утром только цветочки были???? От души спасибо
Житель Сокола
38 минут назад
Утром пробка была почти от педа. У меня другой вопрос, а летом не судьба, когда многие в отпусках.
Дежурный по классу
51 минуту назад
Асфальт уложеный в воду это и есть цифровые технологии по Липецки...
