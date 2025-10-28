Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Асфальт на подходах к Петровскому мосту будут менять ночами
Пока подрядчик мэрии снял старый слой дорожного покрытия на съезде к левому берегу реки.
— Покрытие снято, но техники на мосту нет, как и самих рабочих, — рассказала наша читательница.
— К работам на Петровском мосту мы приступили ещё вчера. В ночь был отфрезерован верхний слой старого покрытия, сегодня планируем укладывать при подходящих погодных условиях новый асфальт. Работать будем по ночам, так как в это время через мост едет мало машин, — сообщили GOROD48 в «Инфинити Групп».
Если говорить о состоянии покрытия моста, то оно более-менее в порядке — если уж чего на нем и ремонтировать, то существующие железобетонные ограждения, отделяющие проезжую часть от тротуара. А вот подходы к мосту, конечно, оставляли желать лучшего.
Замена асфальта на подходах к Петровскому мосту вошла в контракт на ремонт 18 городских дорог города с окончанием работ к 20 ноября, который выиграла компания «Инфинити Групп».
И не забыть бы еще прочистить дождеприемники ливневой канализации.
