Сегодня в Липецке: в трамваи вновь начнут врываться, липчане начали заменять традиционных гадалок на… ИИ
Задержан один из курьеров, забиравших деньги у обманутой на 15 миллионов пенсионерки
Подозреваемый забрал 2,9 миллиона рублей, заработав на этом 100 тысяч.
По данным следствия, в марте забрать деньги якобы за продажу машины ему предложил знакомый. Курьер дважды приезжал из Воронежа в Липецк, где забирал у женщины деньги, которые потом передал неизвестному в Ельце. За свои услуги он получил 100 тысяч рублей. А всего он забрал у пенсионерки 2,9 миллиона рублей.
Напомним, жертвой мошенников стала 75-летняя липчанка. Она лишилась 14,8 миллиона рублей.
«Сначала ей позвонили и сообщили о необходимости замены домофонного оборудования: у липчанки спросили, сколько ключей ей необходимо изготовить, а также попросили продиктовать код из СМС для подачи заявления. После этого пенсионерке начали поступать угрозы якобы от представителей Росфинмониторинга и ФСБ. Ей сообщали «о взломе аккаунта» и уголовной ответственности за финансирование недружественных стран. Избежать ответственности, со слов звонивших, липчанка могла бы, если бы отдала все сбережения спецслужбам. Женщина вывела деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту, а также взяла в долг около 4 миллионов рублей. На вопросы банковских сотрудников и родственников липчанка отвечала, что деньги требуются на лечение. Сбережения мошенникам пенсионерка отдала в несколько этапов: часть перевела на указанный счет злоумышленников, а часть — в четыре этапа передала курьерам, один из которых был задержан полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», иностранец арестован, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
