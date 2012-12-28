Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
36-летняя женщина утонула в реке Воронеж
Происшествия
Сбития дронов зафиксированы в Липецкой области
Происшествия
Слепящее солнце и возраст водителя автобуса стали причиной ДТП на улице Баумана
Происшествия
Женщина упала под автобус на улице Гагарина
Происшествия
22-летний парень получил удар током от контактной линии на железной дороге
Происшествия
В Сенцово мужчину ошибочно избили из-за собаки
Происшествия
Врача-невролога судят за смертельные инъекции
Происшествия
Умер один из лучших защитников в истории «Металлурга»
Спорт
Вы готовы платить сотовым операторам за использование VPN?
Говорит Липецк
У Нижнего парка устанавливают памятник основателям и строителям Липецка
Общество
Читать все
Умер один из лучших защитников в истории «Металлурга»
Спорт
Врача-невролога судят за смертельные инъекции
Происшествия
«Вижу если не вау-эффект, то прилично и качественно выполненную работу»
Общество
Все уровни опасности сняты
Происшествия
Сотрудник автомастерской взял с клиента 64 800 рублей на запчасти и уволился
Происшествия
В Липецкой области ни облаков, ни осадков и до +28
Погода в Липецке
Задержан один из курьеров, забиравших деньги у обманутой на 15 миллионов пенсионерки
Происшествия
На 16 улицах и в одном садоводчестве отключат электричество
Общество
Сегодня в Липецке: в трамваи вновь начнут врываться, липчане начали заменять традиционных гадалок на… ИИ
Общество
Липецкая вечЁрка: полоса несчастий, видео угона и у Нижнего парка растет памятник
Общество
Читать все
Происшествия
294
48 минут назад
1

Задержан один из курьеров, забиравших деньги у обманутой на 15 миллионов пенсионерки

Подозреваемый забрал 2,9 миллиона рублей, заработав на этом 100 тысяч.

Полицейские задержали одного из курьеров, забравшего деньги у обманутой почти на 15 миллионов рублей пенсионерки. Это 38-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. 

По данным следствия, в марте забрать деньги якобы за продажу машины ему предложил знакомый. Курьер дважды приезжал из Воронежа в Липецк, где забирал у женщины деньги, которые потом передал неизвестному в Ельце. За свои услуги он получил 100 тысяч рублей. А всего он забрал у пенсионерки 2,9 миллиона рублей.
Напомним, жертвой мошенников стала 75-летняя липчанка. Она лишилась 14,8 миллиона рублей.

«Сначала ей позвонили и сообщили о необходимости замены домофонного оборудования: у липчанки спросили, сколько ключей ей необходимо изготовить, а также попросили продиктовать код из СМС для подачи заявления. После этого пенсионерке начали поступать угрозы якобы от представителей Росфинмониторинга и ФСБ. Ей сообщали «о взломе аккаунта» и уголовной ответственности за финансирование недружественных стран. Избежать ответственности, со слов звонивших, липчанка могла бы, если бы отдала все сбережения спецслужбам. Женщина вывела деньги с банковских и инвестиционных счетов, обменяла валюту, а также взяла в долг около 4 миллионов рублей. На вопросы банковских сотрудников и родственников липчанка отвечала, что деньги требуются на лечение. Сбережения мошенникам пенсионерка отдала в несколько этапов: часть перевела на указанный счет злоумышленников, а часть — в четыре этапа передала курьерам, один из которых был задержан полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», иностранец арестован, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

мошенничество
0
0
1
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Игорь
20 минут назад
Как выросло благосостояние пенсионеров в России! 15 лямов!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить