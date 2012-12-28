Сносившего аварийные дома в Липецке подрядчика подозревают в мошенничестве

Компания получила от Управления капитального ремонта Липецка более миллиона рублей за вывоз строительного мусора. Но на специализированный полигон мусор так и не привезли.

В Липецке в отношении директора подрядной организации по сносу аварийных домов возбуждено два уголовных дела о мошенничестве на миллион рублей (по части третьей статьи 159 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подрядная организация снесла четыре аварийных дома: два на улице Богдана Хмельницкого и по одному на улицах Студёновской и Газина, но не вывозила строительный мусор на специализированный полигон, как того требовал муниципальный контракт.— Несмотря на это, компания отчиталась о выполнении работ в полном объеме и получила от Управления капитального ремонта Липецка оплату в сумме более одного миллиона рублей, — сообщили в прокуратуре.Дело в том, что вывозить строительный мусор можно было только на специализированный полигон, указанный в госреестре. Но там за приём мусора подрядчику нужно было заплатить. Следствие полагает, что компания решила на этом сэкономить. А куда вывезли строительный мусор — никто не знает.