Сносившего аварийные дома в Липецке подрядчика подозревают в мошенничестве
Компания получила от Управления капитального ремонта Липецка более миллиона рублей за вывоз строительного мусора. Но на специализированный полигон мусор так и не привезли.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подрядная организация снесла четыре аварийных дома: два на улице Богдана Хмельницкого и по одному на улицах Студёновской и Газина, но не вывозила строительный мусор на специализированный полигон, как того требовал муниципальный контракт.
— Несмотря на это, компания отчиталась о выполнении работ в полном объеме и получила от Управления капитального ремонта Липецка оплату в сумме более одного миллиона рублей, — сообщили в прокуратуре.
Дело в том, что вывозить строительный мусор можно было только на специализированный полигон, указанный в госреестре. Но там за приём мусора подрядчику нужно было заплатить. Следствие полагает, что компания решила на этом сэкономить. А куда вывезли строительный мусор — никто не знает.
