В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна
Происшествия
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Происшествия
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
Водитель «Ягуара» нарушил правила и скрылся с места ДТП в Подгорном
Происшествия
Автоинспектора подозревают в мелкой взятке
Происшествия
«На кладбище просто ужас что творится!»
Общество
Три ясеня, клен и березы: опасные деревья на улице Терешковой не сносят много лет
Общество
Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони
Происшествия
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
Культура
В центре Липецка «Лада Гранта» пробила забор и въехала в дом после встречи с «Рено Логан»
Происшествия
Половина липецких многоэтажек уже с теплом
Общество
Сносившего аварийные дома в Липецке подрядчика подозревают в мошенничестве

Компания получила от Управления капитального ремонта Липецка более миллиона рублей за вывоз строительного мусора. Но на специализированный полигон мусор так и не привезли.

В Липецке в отношении директора подрядной организации по сносу аварийных домов возбуждено два уголовных дела о мошенничестве на миллион рублей (по части третьей статьи 159 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подрядная организация снесла четыре аварийных дома: два на улице Богдана Хмельницкого и по одному на улицах Студёновской и Газина, но не вывозила строительный мусор на специализированный полигон, как того требовал муниципальный контракт.

— Несмотря на это, компания отчиталась о выполнении работ в полном объеме и получила от Управления капитального ремонта Липецка оплату в сумме более одного миллиона рублей, — сообщили в прокуратуре.

Дело в том, что вывозить строительный мусор можно было только на специализированный полигон, указанный в госреестре. Но там за приём мусора подрядчику нужно было заплатить. Следствие полагает, что компания решила на этом сэкономить. А куда вывезли строительный мусор — никто не знает.
Лера
22 минуты назад
На Сырском руднике какой-то кошмар: дома расселили, сараи разграбили, а кто это всё сносить будет? Уже и костры жгут в них, и дети лазают там.
