Приготовление супа обернулось для 39-летней женщины реанимацией

У жительницы Липецкого округа — ожоги более 30% тела.

В областной ожоговый центр госпитализирована 39-летняя жительница Липецкого округа с ожогами более 30% тела. Причём получила она их банально — готовя суп. Правда, в этот момент хозяйка была нетрезва. В результате она случайно опрокинула на себя кастрюлю горячего наваристого бульона.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у женщины обожжены голова, туловище, руки и ноги. Состояние её тяжелое. Пациентка находится в реанимации и проходит лечение на специальной кровати на воздушной подушке.Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.