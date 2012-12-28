сегодня, 09:48
Приготовление супа обернулось для 39-летней женщины реанимацией
У жительницы Липецкого округа — ожоги более 30% тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у женщины обожжены голова, туловище, руки и ноги. Состояние её тяжелое. Пациентка находится в реанимации и проходит лечение на специальной кровати на воздушной подушке.
Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.
