Портрет дробильщика НЛМК Николая Калинина разместили на областной Доске почета

Портрет дробильщика агломерационного цеха НЛМК Николая Калинина украсил Доску почета «Трудовая слава Липецкой области». Сотрудника комбината признали одним из 30 лучших работников региона.

Николай Калинин 25 лет работает на аглофабрике НЛМК. Он контролирует работу оборудования, которое дробит агломерат — железорудное сырье для получения чугуна в доменных печах. Николай Калинин – активный инициатор улучшения технологических процессов и условий труда в цехе, наставник для новых работников комбината. За многолетний добросовестный труд и профессионализм сотрудник НЛМК не раз получал высокие областные и корпоративные награды, а в 2024 году удостоился почетного звания «Заслуженный металлург РФ».— По образованию я фармацевт, но ни разу не пожалел о том, что медицину променял на металлургию. 25 лет назад пришел на НЛМК за стабильностью, а нашел дело жизни. По моему совету на комбинат пришел и сын. Работа у меня интересная, коллектив хороший и зарплата достойная. НЛМК, как и прежде, дает уверенность в завтрашнем дне, — поделился Николай Калинин.Доска почета Липецкой области учреждена в 2003 году. В разные годы ее украшали более 30 портретов работников НЛМК.