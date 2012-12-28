НЛМК Live
Портрет дробильщика НЛМК Николая Калинина разместили на областной Доске почета
Портрет дробильщика агломерационного цеха НЛМК Николая Калинина украсил Доску почета «Трудовая слава Липецкой области». Сотрудника комбината признали одним из 30 лучших работников региона.
— По образованию я фармацевт, но ни разу не пожалел о том, что медицину променял на металлургию. 25 лет назад пришел на НЛМК за стабильностью, а нашел дело жизни. По моему совету на комбинат пришел и сын. Работа у меня интересная, коллектив хороший и зарплата достойная. НЛМК, как и прежде, дает уверенность в завтрашнем дне, — поделился Николай Калинин.
Доска почета Липецкой области учреждена в 2003 году. В разные годы ее украшали более 30 портретов работников НЛМК.