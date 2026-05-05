Жительница области судилась с «Вайлдберрис» из-за задержки оплаченного товара на два месяца
Общество
663
сегодня, 12:30
7
У Нижнего парка устанавливают памятник основателям и строителям Липецка
Пока установлена только часть памятника — плиты с барельефами. Скульптуры рудокопа, кузнеца, сталевара и строителя в Липецк привезут после праздников.
Пока смонтирована только та часть памятника, что выполнена в Липецке: плиты с картами и барельефами. Скульптуры рудокопа, кузнеца, сталевара и строителя в Липецк привезут после праздников из Москвы.
Идею памятника предложил известный липецкий краевед Александр Клоков. Он сооружается и устанавливается на средства группы меценатов. Создатели монумента хотели подчеркнуть два важных этапа в развитии города: начало XVIII века — создание Липских железоделательных заводов и открытие целебных источников, и середину XX века — создание Липецкой области.
Плиты пока закрыты, но на одной из них под можно будет увидеть карту Липецка 1742 года, а рядом выписки из архивных писем служивых людей Петру Первому о создании Липских заводов, изображение путевого дворца Петра, домны и фрегата с пушками (на момент окончания Северной войны в Липецке отливали пушки).
На второй плите — современная карта города, указ от 6 января 1954 года о создании Липецкой области, Древне-Успенскую, Вознесенскую, Евдокиевскую церкви и Христо-Рождественский собор, а также барельефы с изображением предприятий, внесших большой вклад в развитие Липецка.
Открытие памятника назначено на 15 мая.
Меценаты обещают липчанам приятный сюрприз, который будет вмонтирован рядом с композицией (плита с нулевым километром, но ее тоже пока не привезли).
1
1
2
4
3
Комментарии (8)