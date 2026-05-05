Общество
У Нижнего парка устанавливают памятник основателям и строителям Липецка

Пока установлена только часть памятника — плиты с барельефами. Скульптуры рудокопа, кузнеца, сталевара и строителя в Липецк привезут после праздников.

Сегодня утром у входа в Нижний парк со стороны Петровского спуска началась установка памятника основателям и строителям Липецка. На время работы тяжелой техники движение по спуску пришлось остановить: к парку подогнали кран, который перемещал основание памятника весом в 15 тонн. 
Пока смонтирована только та часть памятника, что выполнена в Липецке: плиты с картами и барельефами. Скульптуры рудокопа, кузнеца, сталевара и строителя в Липецк привезут после праздников из Москвы.   

Идею памятника предложил известный липецкий краевед Александр Клоков. Он сооружается и устанавливается на средства группы меценатов. Создатели монумента хотели подчеркнуть два важных этапа в развитии города: начало XVIII века — создание Липских железоделательных заводов и открытие целебных источников, и середину XX века — создание Липецкой области.  

Плиты пока закрыты, но на одной из них под можно будет увидеть карту Липецка 1742 года, а рядом выписки из архивных писем служивых людей Петру Первому о создании Липских заводов, изображение путевого дворца Петра, домны и фрегата с пушками (на момент окончания Северной войны в Липецке отливали пушки). 

На второй плите — современная карта города, указ от 6 января 1954 года о создании Липецкой области, Древне-Успенскую, Вознесенскую, Евдокиевскую церкви и Христо-Рождественский собор, а также барельефы с изображением предприятий, внесших большой вклад в развитие Липецка. 

Открытие памятника назначено на 15 мая.  

Меценаты обещают липчанам приятный сюрприз, который будет вмонтирован рядом с  композицией (плита с нулевым километром, но ее тоже пока не привезли).

Комментарии (8)

Ха
6 минут назад
Меценаты не желают средства направить на ремонт моста на тракторный???
Зосе
18 минут назад
Написано же: за счет средств меценатов! Они не обязаны свои личные деньги тратить на дороги. Все вопросы к мэру и губернатору.
Гость
10 минут назад
Только деньги на содержание этого убожества будут тратить бюджетные, которые можно было потратить на дороги и приведение в порядок ЖКХ-инфраструктуры!
44 минуты назад
Как скоро сию композицию будут перемещать на новое место?
Липчанин
47 минут назад
Нулевой километр чего?
Зося
49 минут назад
За чей счёт банкет? В городе порядок навели, коммуникации и дороги отремонтировали. Поря и памятниками заняться, чо уж там.
Кузя
51 минуту назад
По мне, так это, как бы, памятник меценатам, не первый и , вангую, не последний.Путь в летопись Липецка, он и таков, не каждый может
