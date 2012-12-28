Происшествия
Дело об упавших на липчан деревьях направлено в суд
Обвиняемой по делу проходит бывшая чиновница, ей вменяют халатность, которая привела к гибели 71-летнего мужчины и причинению вреда здоровью девочки и пожилой пары.
«По данным следствия, обвиняемая, действуя вопреки должностной инструкции, при наличии достоверной информации об аварийно-опасном состоянии деревьев, создающих угрозу жизни и здоровью людей, с декабря 2022 по май 2024 года не организовала и не проконтролировала работу подчиненных по техническому осмотру насаждений, а также их сносу. В связи с ненадлежащим исполнением обвиняемой своих профессиональных обязанностей произошло падение деревьев на территории Липецка, в результате которых пострадали четверо его жителей», — сообщает фабулу дела пресс-служба областного управления Следкома.
Речь, напомним, идет о происшествиях осени 2023-го и весны 2024-го годов.
8 октября 2023 года на улице Вермишева сухое дерево упало на 10-летнюю девочку, здоровью которой был легкий вред.
13 ноября 2023 года на улице 9 Микрорайон признанная ранее опасной береза упала на 71-летнего мужчину. На следующий день он умер от полученной травмы в больнице.
3 мая 2024 года во дворе на улице Максима Горького старый клён упал на 71-летнего мужчину и его 65-летнюю жену. Об получили травмы средней тяжести.
«Следователем регионального СК России проведена кропотливая работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств. Допрошены более 50 свидетелей, изучен большой объём технической документации, а также видеозаписи камер наблюдения, проведены судебные экспертизы, в том числе дендрологические, подтвердившие аварийное состояние деревьев и наличие соответствующих внешних признаков, свидетельствующих об их незамедлительной вырубке», — добавили в Следкоме.
