Происшествия
961
сегодня, 15:06
2

Дело об упавших на липчан деревьях направлено в суд

Обвиняемой по делу проходит бывшая чиновница, ей вменяют халатность, которая привела к гибели 71-летнего мужчины и причинению вреда здоровью девочки и пожилой пары.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области направлено в суд дело бывшей начальницы отдела муниципального учреждения «Управление главного смотрителя г. Липецка», обвиняемой в трех эпизодах халатности, повлекшей причинение вреда здоровью трёх человек и смерть мужчины (ч. 1, 2 ст. 293 УК РФ).
 
«По данным следствия, обвиняемая, действуя вопреки должностной инструкции, при наличии достоверной информации об аварийно-опасном состоянии деревьев, создающих угрозу жизни и здоровью людей, с декабря 2022 по май 2024 года не организовала и не проконтролировала работу подчиненных по техническому осмотру насаждений, а также их сносу. В связи с ненадлежащим исполнением обвиняемой своих профессиональных обязанностей произошло падение деревьев на территории Липецка, в результате которых пострадали четверо его жителей», — сообщает фабулу дела пресс-служба областного управления Следкома. 

Речь, напомним, идет о происшествиях осени 2023-го и весны 2024-го годов. 

8 октября 2023 года на улице Вермишева сухое дерево упало на 10-летнюю девочку, здоровью которой был легкий вред.


13 ноября 2023 года на улице 9 Микрорайон признанная ранее опасной береза упала на 71-летнего мужчину. На следующий день он умер от полученной травмы в больнице.


3 мая 2024 года во дворе на улице Максима Горького старый клён упал на 71-летнего мужчину и его 65-летнюю жену. Об получили травмы средней тяжести.


«Следователем регионального СК России проведена кропотливая работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств. Допрошены более 50 свидетелей, изучен большой объём технической документации, а также видеозаписи камер наблюдения, проведены судебные экспертизы, в том числе дендрологические, подтвердившие аварийное состояние деревьев и наличие соответствующих внешних признаков, свидетельствующих об их незамедлительной вырубке», — добавили в Следкоме.

Благоустройство
халатность
аварийные деревья
0
1
2
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сухостой
18 минут назад
Да конечно виновато не "благоустройство" когда укладывают асфальт для очередной парковки. Уничтожают корни при этом и через год-другой дерево падает или засыхает. А потом бегают по городу и все подряд деревья выпиливают. Скоро вообще зелени не останется. Лучше бы обратили внимание как беспощадно при всяких строительствах поступают с деревьями. Достаточно глянуть на то что натворили в Нижнем Парке с этими могучими аттракционами
Ответить
9 микрорайон
52 минуты назад
Во дворе по улице 9 микрорайон 25 два засохших дерева, очень опасных,и никто ничего не предпринимает.
Ответить
