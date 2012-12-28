Все новости
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Общество
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Приостановлено членство Александра Афанасьева в «Единой России»
Общество
В Липецке по-особому заделывают ямы
Общество
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
На улице Фурманова провалился асфальт
Общество
На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна
Происшествия
35-летняя липчанка перевела мошенникам на шесть номеров 1 248 000 рублей
Происшествия
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
Общество
662
44 минуты назад
14

Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом

И постоянно поступают жалобы на бездействие муниципалитета: за девять месяцев их было более 20.

Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов объявил предостережение мэру Липецка Роману Ченцову из-за ситуации в сфере ЖКХ, а конкретно расселения аварийного жилого фонда.

Сейчас в Липецке 81 аварийный дом, проживание в котором опасно. При этом ни один из них не включен в утвержденную правительством области программу переселения. Как отмечают в пресс-службе прокуратуры, такое положение дел требует немедленного вмешательства городских властей.

Так, многоквартирный дом № 1 по улице К. Шаталовой, в котором проживали 43 человека, признали аварийным еще в 2017 году. В апреле 2025 года прокуратура провела проверку по обращению одной из его жительниц и установила, что состояние здания критически ухудшилось: появились новые трещины, конструкции подверглись значительному износу. В городской департамент ЖКХ была направлена информация о необходимости срочного обследования дома на предмет риска обрушения. Техническое заключение зафиксировало повреждения несущих и ограждающих конструкций, что в ближайшее время может привести к их внезапному обрушению. Среди возможных последствий — нарушения в системе газоснабжения, крены и полная потеря устойчивости здания. В результате 16 сентября глава Липецка Роман Ченцов был вынужден установить в доме режим повышенной готовности.

«В прокуратуру регулярно поступают жалобы на бездействие муниципалитета, в том числе и от депутатов. Только за девять месяцев 2025 года было рассмотрено более 20 таких обращений. Городская администрация не проводит своевременных обследований аварийных домов для уточнения их состояния и не предпринимает шагов для переселения людей за счет муниципальных средств», — добавляют в прокуратуре.

Прокурор области Геннадий Анисимов объявил главе администрации Липецка предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства в части переселения граждан из непригодного жилья и законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Предостережение — это документ, который предписывает мэру исполнять свои обязанности надлежащим образом, не допускать технических и иных нарушений, создающих угрозы для жизни людей. Каких-то сроков переселения людей из аварийного жилья документ не устанавливает.

Исполнение акта прокурорского реагирования прокуратура взяла под контроль.
Комментарии (14)

Мирко
2 минуты назад
Ну вот! Жили, жили, а теперь Ченцов виноват.
Гидрометцентр
3 минуты назад
так на камеру. а по выходным вместе в баню ходят
Александр Н.
6 минут назад
Сколько старые дома простояли,что значит строили и контролировали качественно,а новые человечники не успели сдать,уже пора ремонтировать,а деньги с людей берут немалые.
Animal planet.
8 минут назад
А вот если подумать,куда он будет переселять жильцов с аварийных домов??? Это что только от него зависит? Хороший мэр,хоть что делает для города.
Начните с себя
13 минут назад
Реальные проблемы города будут решаться быстрее, как только жители города перестанут бить остановки, разрисовывать имущество города, плевать в подъездах и начнут уважать друг друга. Аминь
Лиза
16 минут назад
Спасибо прокурору области.
Гость
16 минут назад
А при прошлом мэре не каких представлений небыло, хотя дома нынешнему достались от прежнего.
Главное аттракционы
17 минут назад
Награда нашла героя !
Ну что сказать
18 минут назад
Один за песок чуть не присел,этот не по Сеньке шапку надел!
Патриот
18 минут назад
Не надо давить на товарища Ченцов!!!! Он не обязан собирать все неувязки бывших.
