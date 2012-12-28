Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом

И постоянно поступают жалобы на бездействие муниципалитета: за девять месяцев их было более 20.

Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов объявил предостережение мэру Липецка Роману Ченцову из-за ситуации в сфере ЖКХ, а конкретно расселения аварийного жилого фонда.Сейчас в Липецке 81 аварийный дом, проживание в котором опасно. При этом ни один из них не включен в утвержденную правительством области программу переселения. Как отмечают в пресс-службе прокуратуры, такое положение дел требует немедленного вмешательства городских властей.Так, многоквартирный дом № 1 по улице К. Шаталовой, в котором проживали 43 человека, признали аварийным еще в 2017 году. В апреле 2025 года прокуратура провела проверку по обращению одной из его жительниц и установила, что состояние здания критически ухудшилось: появились новые трещины, конструкции подверглись значительному износу. В городской департамент ЖКХ была направлена информация о необходимости срочного обследования дома на предмет риска обрушения. Техническое заключение зафиксировало повреждения несущих и ограждающих конструкций, что в ближайшее время может привести к их внезапному обрушению. Среди возможных последствий — нарушения в системе газоснабжения, крены и полная потеря устойчивости здания. В результате 16 сентября глава Липецка Роман Ченцов был вынужден установить в доме режим повышенной готовности.«В прокуратуру регулярно поступают жалобы на бездействие муниципалитета, в том числе и от депутатов. Только за девять месяцев 2025 года было рассмотрено более 20 таких обращений. Городская администрация не проводит своевременных обследований аварийных домов для уточнения их состояния и не предпринимает шагов для переселения людей за счет муниципальных средств», — добавляют в прокуратуре.Прокурор области Геннадий Анисимов объявил главе администрации Липецка предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства в части переселения граждан из непригодного жилья и законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций.Предостережение — это документ, который предписывает мэру исполнять свои обязанности надлежащим образом, не допускать технических и иных нарушений, создающих угрозы для жизни людей. Каких-то сроков переселения людей из аварийного жилья документ не устанавливает.Исполнение акта прокурорского реагирования прокуратура взяла под контроль.