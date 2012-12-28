В Липецкой области упал истребитель МиГ-31

Самолёт рухнул в Чаплыгинском районе. Пилот и штурман увели его от жилых домов и катапультировались в последний момент.

9 октября в Липецкой области при заходе на посадку потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Летчики успели катапультировался, сообщили в Минобороны РФ.Подробности авиакатастрофы приводит Mash.По данным издания, экипаж МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полёт без боекомплекта. При заходе на посадку у истребителя отказала система выпуска шасси. Пилот и штурман увели машину от жилых домов и катапультировались в последний момент.МиГ рухнул в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся. Пожар уже потушили.«Из-за поздней эвакуации экипаж получил травмы при приземлении, но угрозы их жизни нет — оба доставлены в больницу», — пишет Mash.