Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях
Происшествия
Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Общество
Перевозчики Ельца, Лебедяни и Усмани просят пересмотреть тарифы на проезд в автобусах
Общество
60 литров пива без документов уничтожат
Общество
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Объемы строительства в Липецкой области просели на 22,4%
Экономика
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Траты липчан на платные услуги выросли на 1,2%
Экономика
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Происшествия
1924
вчера, 23:59
2

В Липецкой области упал истребитель МиГ-31

Самолёт рухнул в Чаплыгинском районе. Пилот и штурман увели его от жилых домов и катапультировались в последний момент.

9 октября в Липецкой области при заходе на посадку потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Летчики успели катапультировался, сообщили в Минобороны РФ.

Подробности авиакатастрофы приводит Mash.

По данным издания, экипаж МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полёт без боекомплекта. При заходе на посадку у истребителя отказала система выпуска шасси. Пилот и штурман увели машину от жилых домов и катапультировались в последний момент.

МиГ рухнул в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся. Пожар уже потушили.

«Из-за поздней эвакуации экипаж получил травмы при приземлении, но угрозы их жизни нет — оба доставлены в больницу», — пишет Mash.
Комментарии (2)

Дед
32 минуты назад
Скорейшего выздоровления экипажу.
Блондинка
сегодня, 00:12
Скорейшего вам выздоровления, офицеры. Да хранит вас Бог.
