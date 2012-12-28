Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Происшествия
1924
вчера, 23:59
2
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Самолёт рухнул в Чаплыгинском районе. Пилот и штурман увели его от жилых домов и катапультировались в последний момент.
Подробности авиакатастрофы приводит Mash.
По данным издания, экипаж МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полёт без боекомплекта. При заходе на посадку у истребителя отказала система выпуска шасси. Пилот и штурман увели машину от жилых домов и катапультировались в последний момент.
МиГ рухнул в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся. Пожар уже потушили.
«Из-за поздней эвакуации экипаж получил травмы при приземлении, но угрозы их жизни нет — оба доставлены в больницу», — пишет Mash.
3
6
3
6
4
Комментарии (2)