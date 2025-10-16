Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Общество
118
19 минут назад
3
Студёновский мост открыт для движения
Ремонт моста продолжался с лета прошлого года.
По контракту подрядчик, липецкая компания «Капиталстрой», должна сдать работу к 1 ноября. На мосту осталось нанести дорожную разметку и завершить прилегающее благоустройство.
36-метровый трехпролетный мост компания «Капиталстрой» практически построила заново. Городу реконструкция сооружения 1956 года обошлась в 174,1 миллиона рублей.
В Липецке продолжается ремонт еще двух мостов: на Плехановском спуске и улице Октябрьской. Их компания из Подмосковья, Уваровская ПМК-22, должна сдать к 1 ноября и к 28 ноября соответственно.
0
0
0
3
1
Комментарии (3)