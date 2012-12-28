10-летний электросамокатчик попал под автомобиль на проспекте Победы

За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.



5 мая в Липецке на проспекте Победы 38-летний водитель «Лады Гранты» сбил 10-летнего мальчика на электросамокате. По данным Госавтоинспекции, ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.Вечером на улице Неделина столкнулись автомобиль «Сузуки» под управлением 21-летнего водителя и мотоцикл с 31-летним мужчиной за рулем. Мотоциклиста с места аварии увезли в больницу.В Лебедяни на улице Почтовой 39-летняя женщина за рулем «Шевроле Нивы» сбила 68-летнего велосипедиста. Мужчину госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали 32 столкновения автомобилей, которые обошлись без пострадавших.