98-летнего ветерана войны и труда Николая Беляева поздравили концертом «с доставкой на дом»

Депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина в семье ветерана Великой Отечественной войны уже как родная: регулярно наведывается в гости с подарками.
В Тракторозаводском районе депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина чествовала жителя улицы Юбилейной, ветерана войны и труда Николая Ивановича Беляева, детей-узников концлагерей Великой Отечественной войны Павла Васильевича Лукьянова и Лидию Ивановну Стародубцеву и руководителя ветеранской организации микрорайона Тракторный «Честь и слава» Галину Яйлян — она курирует работу с участником войны и четырьмя узниками концлагерей.
Николай Беляев же на всём Тракторном теперь один-единственный ветеран-участник войны. А во всём Липецке их осталось в живых всего 16! И все они — настоящие символы эпохи!
— Этот великий день — День Победы соединяет в себе и радость, и скорбь. Потому что нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война и вся та беда, c которой мы жили. И наш долг, конечно же — помнить подвиг, который совершили наши великие люди. Великая страна одержала великую Победу! Когда я пришла на этот округ — ветеранов собиралось два ряда в ДК, человек 20. Сегодня Николай Иванович у нас один. Мы должны заботиться о нём, мы должны его оберегать! И нам очень хочется, чтобы вы, Николай Иванович, жили ещё очень-очень долго. И чтобы ваш столетний юбилей мы также отпраздновали всем двором! Здоровья вам и добра! Мы помним и гордимся нашей великой Победой! С праздником, дорогие мои, — поздравила тракторозаводчан и ветерана Ольга Митрохина.
Глядя на то, как Николай Иванович радостно получает пакеты с подарками, громко поёт «Катюшу» и бодро фотографируется со школьниками, никогда и не подумаешь — 25 октября прошлого, 2025 года ему стукнуло уже 98 лет! И с прошлогодним 80-летием Победы, и с днём рождения, и с Новым годом — со всеми важными праздниками его тоже лично поздравляла депутат Ольга Митрохина. Николай Беляев неоднократно становился героем и наших публикаций.
Николай Иванович Беляев родился в далёком 1927-м году в селе Аничково Добринского района. В 1940-м году он окончил семь классов, а в 1941-м началась война. Парнишке тогда было всего 14 лет!
Когда все мужчины в деревне ушли на фронт, на плечи подростка легло много сельской работы. Под священным девизом «Всё для фронта, всё для Победы!» бремя тяжёлого сельского труда Николай нёс достойно. Уже в 15-16 лет он работал в колхозе: пахал, бороновал, сеял, косил, молотил, возил зерно на элеватор и хлебозаготовки для фронта — и так 3,5 года.
А осенью 1944-го Николая Беляева призвали в ряды Советской Армии. В следующем из Грязей эшелоне было 60 вагонов. А в них — 2,5 тысячи призывников, целый полк. До Молотовской области (ныне Пермская) ехали месяц. Попадали в бомбёжки. На станции Ртищево стояли неделю. Николая Беляева привезли в Бершетский военный лагерь — учебный центр, где новобранцев готовили к фронту. Николай Беляев попал в миномётный батальон, был наводчиком 82-миллиметрового миномёта. Но, к счастью, вскоре случилась Победа!
После демобилизации Николай Беляев вернулся в родные края в колхоз, потом отправился учиться и работать в Липецк. 53 года Николай Беляев отработал на Тракторном заводе, из которых 52 года был передовиком производства.
Ещё одна чествуемая перед Днём Победы Лидия Ивановна Стародубцева — из числа детей-узников концлагерей Великой Отечественной войны. Родилась 25 апреля 1941 года. Во время войны немцы заняли воронежскую деревню Перекоповка, где жила её семья. Подростков и молодёжь угнали в Германию, а мать Лидии Ивановны с тремя детьми оказалась в лагере под Курском.
— Нас держали за колючей проволокой вместе с военнопленными, отец в 34 года ушёл на войну и погиб. А в нашем доме немцы топили баню и установили огромный чугунный котёл для купания в саду. Когда немцы уходили — деревню всю сожгли, дома-то были с соломенными крышами... А котёл-то так и по сейчас там стоит! — Вспоминает своё тяжёлое военное детство тракторозаводчанка.
Но годы идут и в преддверии Дня Победы — всё больше слёз радости и теплых слов и поздравлений. Лидия Ивановна Стародубцева признаётся: тракторозаводчан-ветеранов не забывают, и поздравления от Ольги Митрохиной и школьников давно уже стали доброй традицией. Этого здесь ждут всем двором и всем районом. Липчанин Алексендр Логунов даже пришёл на концерт во дворе со своим «Бессмертным полком» — сделанным ещё в 1945-м году в Берлине портретом отца, ветерана Великой Отечественной Николая Ивановича Логунова. Николай Логунов воевал в пехоте. Дошёл до Германии, штурмовал один из немецких городов.
— Хороший праздник получился. Спасибо Ольге Николаевне Митрохиной. Лично моего ветерана не стало 10 лет назад — в 2016-м году. Но в том числе благодаря таким праздникам память о нём живёт, — сказал Алексендр Логунов.
Ветерана Николая Беляева, детей-узников концлагерей Великой Отечественной войны и всех собравшихся тракторозаводчан также поздравили заместитель главы администрации города Липецка Владимир Посульченко, Почётный гражданин Липецка — председатель Совета ветеранов Виктор Долгих. Творческие и концертные номера приготовили артисты ансамбля русской песни «Родные напевы», певица Светлана Сологубова и образцовый цирковой коллектив «Трюкач».
В завершении праздника ветеран войны и труда Николай Беляев искренне поблагодарил Ольгу Митрохину и всех собравшихся за такой тёплый и душевный праздник. А Ольга Митрохина добавила: «Приятно, что Николай Иванович — ещё и активный гражданин-тракторозаводчанин. В своё время он лично пришёл ко мне на депутатский приём и попросил навести порядок — убрать ветхое дерево во дворе». Так и началась сердечная дружба на годы!
