Читать все
Общество
924
сегодня, 13:30

Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют

Перекопанные улицы, временные объезды и гул строительной техники — лето в Липецке вновь прошло под знаком масштабного ремонта теплосетей.

Энергетики «РИР Энерго» и МУП «Липецктеплосеть» одновременно вели работы на десятках участков, заменяя километры изношенных трубопроводов. В центре города продолжилась реконструкция магистралей на улицах Липовская и Пролетарская — некоторым из этих коммуникаций уже более 45 лет.

Объёмы модернизации действительно впечатляют. Только за последние два года «РИР Энерго» обновил в общей сложности свыше 40 километров сетей, вложив более 3 млрд рублей. Однако рост инвестиций нивелируется постоянным увеличением количества повреждений, выявляемых как во время гидравлических испытаний, так и в процессе эксплуатации.

По данным «РИР Энерго», с начала 2025 года на тепловых сетях города зафиксировано 1309 повреждений, тогда как за аналогичный период прошлого года — 1258.

«В нашей зоне ответственности находится 1245 километров теплосетей со средним уровнем износа около 70%. Когда в год удаётся менять лишь 10–15 километров труб, это составляет всего 1–1,5% от общего объёма. Чтобы реальный уровень износа начал снижаться, необходимо обновлять не менее 5% в год на протяжении нескольких лет подряд. Только тогда доля старых труб пойдёт вниз, а не будет компенсироваться старением оставшейся части», — поясняет главный инженер филиала «РИР Энерго» Виталий Гордеев.

В этом году, по итогам гидроиспытаний, энергетикам всё чаще приходилось менять целые участки теплосетей. «Стоит вскрыть участок и начать ремонт — как соседние отрезки труб тут же выходят из строя. В итоге вместо плановых “точечных” вставок приходится перекладывать десятки метров. Хотели заменить два метра, а докопались до пятнадцати, потому что остальная труба тоже оказалась в глубокой коррозии», — рассказывает руководитель тепловых сетей Виталий Маклаков.



Главная причина того, что динамика обновления теплосетей не поспевает за их ветшанием, кроется в хронической недофинансированности — не только в Липецкой области, но и в целом по стране. Такой вывод сделали эксперты Сбера в исследовании о состоянии инфраструктуры ЖКХ в России за 2024 год. По их оценке, установленные тарифы сегодня в лучшем случае позволяют обеспечивать текущие ремонты и замену наиболее изношенных либо критически важных участков теплосетей.

Липецкий опыт подтверждает этот вывод. Так, «Росатом» — головная организация «РИР Энерго» — за последние два года дополнительно вложил около 1 млрд рублей в модернизацию сетевого комплекса города. Благодаря этим инвестициям удалось обновить около 10 километров трубопроводов сверх тех объёмов, что были заложены в тарифе. Без дополнительного финансирования масштаб замены сетей оказался бы значительно меньше.

Однако даже ресурсы крупной госкорпорации не безграничны, особенно с учётом высокой ключевой ставки, которая существенно ограничивает возможности привлечения кредитных средств.

«Необходимо последовательно наращивать вложения в модернизацию теплосетей, чтобы гарантировать надёжность теплоснабжения жителей города», — подчеркнул заместитель главы Липецка Павел Кузнецов.
Сегодня система тепловых сетей Липецка продолжает жить в режиме постоянного «догоняющего» ремонта. Масштабные летние замены снижают риски аварий, но не меняют возрастную структуру сетевого хозяйства. Для заметного обновления потребуется значительно больший и устойчивый объём инвестиций на годы вперёд. В противном случае сценарий «латания дыр» останется главным для каждого межсезонья.

