Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Общество
540
45 минут назад
4
Потоп на проспекте Победы, 106а продолжается второй месяц
Сегодня вода потекла по стенам дома и начала затапливать магазины.
«Сделали более 20 заявок, и кого только не вызывали — толку вообще никакого. Затопило третий, второй, первый и цокольный этажи. Все разводят руками: и слесаря, и аварийка», —рассказали GOROD48 предприниматели, арендующие первые этажи дома, добавив, что управляющая компания прислала им уборщицу.
Примечательно, что неделю назад в доме случился точно такой же потоп. Тогда авария произошла на сетях филиала «РИР Энерго» — бывшей «Квадры».
Сегодня вода залила здание по другой причине. Как пояснил заместитель директора УК «КИТ» Евгений Кладов, в доме уже много лет осыпается фасад и кирпичи пробили мягкую кровлю над магазинами. Через не в дом просочилась дождевая вода.
Герметизировать кровлю управляющая компания собирается уже на этой неделе. Но работы могут пойти насмарку —кирпичи упадут снова и пробьют крышу. Коммунальщики готовят письмо в ФКР с просьбой ускорить ремонт дома. И это будет далеко не первое их письмо.
«Выполнять ремонт крыши в целях соблюдения технологии необходимо вместе с ремонтом фасада. Согласно разработанной проектной документации стоимость капремонта фасада превышает предельную стоимость, установленную постановлением администрации Липецкой области. В данном случае расходы покрываются за счёт софинансирования, либо установления дополнительных взносов собственников помещений. В администрацию Липецка и управляющую компанию были направлены письма. По итогам определения источника финансирования работ будут осуществлены мероприятия по определению подрядной организации», — таким был комментарий ФКР Липецкой области 1 апреля этого года, когда на падающие кирпичи жаловались жильцы дома.
1
2
4
0
0
Комментарии (4)