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Потоп на проспекте Победы, 106а продолжается второй месяц
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45 минут назад
4

Потоп на проспекте Победы, 106а продолжается второй месяц

Сегодня вода потекла по стенам дома и начала затапливать магазины.

В многострадальном доме на проспекте Победы, 106а снова потоп. Сегодня вода залила первые этажи здания.





«Сделали более 20 заявок, и кого только не вызывали — толку вообще никакого. Затопило третий, второй, первый и цокольный этажи. Все разводят руками: и слесаря, и аварийка», —рассказали GOROD48 предприниматели, арендующие первые этажи дома, добавив, что управляющая компания прислала им уборщицу.

Примечательно, что неделю назад в доме случился точно такой же потоп. Тогда авария произошла на сетях филиала «РИР Энерго» — бывшей «Квадры».

Сегодня вода залила здание по другой причине. Как пояснил заместитель директора УК «КИТ» Евгений Кладов, в доме уже много лет осыпается фасад и кирпичи пробили мягкую кровлю над магазинами. Через не в дом просочилась дождевая вода.

Герметизировать кровлю управляющая компания собирается уже на этой неделе. Но работы могут пойти насмарку —кирпичи упадут снова и пробьют крышу. Коммунальщики готовят письмо в ФКР с просьбой ускорить ремонт дома. И это будет далеко не первое их письмо.

«Выполнять ремонт крыши в целях соблюдения технологии необходимо вместе с ремонтом фасада. Согласно разработанной проектной документации стоимость капремонта фасада превышает предельную стоимость, установленную постановлением администрации Липецкой области. В данном случае расходы покрываются за счёт софинансирования, либо установления дополнительных взносов собственников помещений. В администрацию Липецка и управляющую компанию были направлены письма. По итогам определения источника финансирования работ будут осуществлены мероприятия по определению подрядной организации», — таким был комментарий ФКР Липецкой области 1 апреля этого года, когда на падающие кирпичи жаловались жильцы дома.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
гость
4 минуты назад
Этот дом строился напротив - моему 30 лет, этому 10. Почему капремонт нужно сделать там?
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Горького.
15 минут назад
Когда дадут горячию воду ???? Или что испытания продолжаются которые закончены согласно графика 3 числа? Телефоны КВАДРО не один не отвечает, выяснить что либо нет не какой возможности. ЧТО ЗА БАРДАК?
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злой
25 минут назад
что значит превышает предельную стоимость? Люди годами платят, раз в 50 лет делаю кап ремонт , а деньги куда уходят? За такие деньги каждый месяц со всех жильцов можно золотом фасад сделать!
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Колян
11 минут назад
Деньги уходят кому то в карман.
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