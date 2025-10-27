Все новости
В мэрии рассказали о причине пробок и пообещали скорое завершение ремонта на Петровском мосту
Общество
Семья избитого липчанина ищет свидетелей драки
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитый на улице Металлургов, опасный хлеб и красавица-спортсменка
Общество
«Хаммер» и «Хендай» столкнулись на Московской: оба водителя госпитализированы
Происшествия
Женщина обложила матом подростка-соседа — её оштрафовали
Общество
36-летний мужчина переехал из зоны радиоактивного загрязнения, но продолжил получать выплаты
Происшествия
Детские пособия и пенсии жители региона получат раньше обычного
Общество
Укравших из липецкого магазина 11 миллионов рублей задержали в Ростове
Происшествия
«Тараканы встречают жильцов прямо у лифта»
Общество
Сегодня в Липецке: поручить детей бабушкам, портрет идеального курьера с высокой-высокой зарплатой
Общество
22-летняя ельчанка тайком оформила микрозайм на сожителя
Происшествия
Куда пропала вода из липецкого пруда?
Общество
Начальник столовой колонии получил от осуждённого взятку в миллион рублей
Общество
Потоп на улице Юношеской никуда не делся
Общество
Вода течет который месяц…
Общество
Расходы областного бюджета увеличились более чем на миллиард
Общество
«Я не могу позвонить внутрь своего организма и попросить подождать льготные препараты»
Общество
В Липецкой области выявили 33 поддельные купюры
Происшествия
Синий трактор: дело об угоне трактора у соседа передано в суд
Происшествия
25-летняя жительница Грязей стала жертвой мошенников и сама устроилась к ним курьером
Происшествия
Происшествия
2209
27.10.2025 16:04
4

Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса

Дело рассматривает Правобережный суд.

На минувшей неделе мы сообщили, что по постановлению прокуратуры в Липецкой области на 510 тысяч рублей оштрафовано ООО «Деликатес». Фирму привлекли к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

«Директор ООО, осуществляющего деятельность по торговле мясом и мясными продуктами, передал должностному лицу управления ветеринарии Липецкой области 340 тысяч рублей за содействие в покупке крупного рогатого скота без лечебно-профилактических и санитарных мероприятий и за общее покровительство», — сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Дело самого должностного лица управления ветеринарии Липецкой области — теперь уже экс-начальника отдела противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы управления ветеринарии Липецкой области Анатолия Фалькова сейчас рассматривает Правобережный районный суд Липецка. Очередное заседание намечено на утро 5 ноября.

Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, следствием действия Фалькова квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: по части первой статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий» и по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

В общей сложности речь идёт о сумме в 340 тысяч рублей. По версии следствия, взятку Фальков получил за действия в пользу директора ООО «Деликатес» и его отца, который также занимается коммерческой деятельностью, подконтрольных им организаций, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
Комментарии (4)

Ну да
27.10.2025 23:20
А потом люди травятся этими "деликатесами".... Этих деликатесников тоже надо привлекать к ответственности, как * - отравителей. Где-то там, в Сибири сколько людей погибло, наевшись некачественной едой ! Бесконтрольность, безответственность....
Ответить
Во
27.10.2025 16:36
Еще бы пррверка по всем ветеринарам
Ответить
Гость2
27.10.2025 16:29
Вот ещё одного хаапугу поймали наверное тоже единоросс?
Ответить
Едро
27.10.2025 19:15
Любой начальник или чиновник в этих рядах!
Ответить
