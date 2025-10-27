В мэрии рассказали о причине пробок и пообещали скорое завершение ремонта на Петровском мосту
Происшествия
27.10.2025 16:04
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Дело рассматривает Правобережный суд.
«Директор ООО, осуществляющего деятельность по торговле мясом и мясными продуктами, передал должностному лицу управления ветеринарии Липецкой области 340 тысяч рублей за содействие в покупке крупного рогатого скота без лечебно-профилактических и санитарных мероприятий и за общее покровительство», — сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Дело самого должностного лица управления ветеринарии Липецкой области — теперь уже экс-начальника отдела противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы управления ветеринарии Липецкой области Анатолия Фалькова сейчас рассматривает Правобережный районный суд Липецка. Очередное заседание намечено на утро 5 ноября.
Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, следствием действия Фалькова квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: по части первой статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий» и по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».
В общей сложности речь идёт о сумме в 340 тысяч рублей. По версии следствия, взятку Фальков получил за действия в пользу директора ООО «Деликатес» и его отца, который также занимается коммерческой деятельностью, подконтрольных им организаций, а также за общее покровительство и попустительство по службе.
