Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия

Осужденный сделал для него три экземпляра холодного оружия.

Елецкий городской суд приговорил сотрудника УФСИН России по Липецкой области к 3 годам 1 месяцу условного срока и лишению сроком на два года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в органах уголовно-исполнительной системы за незаконное изготовление холодного оружия и совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на территории колонии ее сотрудник с использованием труда осужденного незаконно изготовил три экземпляра холодного оружия. Причём хранил он это оружие также на территории колонии. Но потом его обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по Липецкой области.Кроме того, мужчина дал незаконное указание своим подчинённым, находящимся от него в служебной зависимости, не препятствовать осужденному изготавливать для него оружие на ремонтно-инструментальном участке производственного цеха.