Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Осужденный сделал для него три экземпляра холодного оружия.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на территории колонии ее сотрудник с использованием труда осужденного незаконно изготовил три экземпляра холодного оружия. Причём хранил он это оружие также на территории колонии. Но потом его обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по Липецкой области.
Кроме того, мужчина дал незаконное указание своим подчинённым, находящимся от него в служебной зависимости, не препятствовать осужденному изготавливать для него оружие на ремонтно-инструментальном участке производственного цеха.
