Воздух в Липецкой области прогреется до +30

Жара продержится два дня, а затем наступит «многоцентровая депрессия».

7 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, ночью 2-7 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25-30 градусов выше ноля.В Липецке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный: ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — 11-13 градусов тепла, днем — от +28 до +30.Жару липецкий гидрометцентр прогнозирует и на 8 мая. А затем многоцентровая депрессия из районов Скандинавии и Балтийского моря, смещаясь в юго-восточном направлении, начнет разрушать гребень Азорского антициклона — 9 мая возможны кратковременные дожди, грозы, понижение температуры воздуха до 10-15 градусов ночью, и до 21-26 тепла днем.День 7 мая стал самым теплым в 1967 году, тогда столбики термометров поднялись до +29. Самым холодным этот день был 1913 году — 5 градусов мороза.