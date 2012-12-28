Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
сегодня, 17:54
Правобережным судом избрана мера пресечения подозреваемым по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей.
Александр Афанасьев — бывший спикер городского Совета и собственник АО «Липецкий хладокомбинат». Олег Юрьевич Кузнецов — бывший военный комиссар города Липецка (не путать с областным экс-военкомом Александром Кузнецовым), военкоматом на Московской он руководил ещё при Гулевском, в 2004 году.
«По версии следствия, в 2023 году 63-летний подозреваемый, получив от 46-летнего фигуранта дела информацию о проведении мероприятий налогового контроля в отношении коммерческой организации, действуя совместно с иными неустановленными лицами, предложил предпринимателю за денежное вознаграждение в 20 миллионов рублей оказать содействие в минимизации негативных последствий налоговой проверки в отношении подконтрольной ему группы компаний путем снижения недоимки по налогам, на что предприниматель ответил согласием. Полученные денежные средства, как считают органы следствия, фигуранты дела похитили и распорядились ими по своему усмотрению», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
«Преступление пресечено во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и материальные ценности стоимостью, превышающей размер причиненного ущерба. Проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора доказательств», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
