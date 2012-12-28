Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей

Правобережным судом избрана мера пресечения подозреваемым по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей.









« Преступление пресечено во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и материальные ценности стоимостью, превышающей размер причиненного ущерба. Проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора доказательств», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.