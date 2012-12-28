Все новости
Происшествия
1550
сегодня, 17:54
3

Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей

Правобережным судом избрана мера пресечения подозреваемым по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей.

Правобережный районный суд Липецка арестовал на два месяца 63-летнего Олега Кузнецова и 46-летнего Александра Афанасьева,  подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере — на 20 миллионов рублей (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).

Александр Афанасьев — бывший спикер городского Совета и собственник АО «Липецкий хладокомбинат». Олег Юрьевич Кузнецов — бывший военный комиссар города Липецка (не путать с областным экс-военкомом Александром Кузнецовым), военкоматом на Московской он руководил ещё при Гулевском, в 2004 году.

«По версии следствия, в 2023 году 63-летний подозреваемый, получив от 46-летнего фигуранта дела информацию о проведении мероприятий налогового контроля в отношении коммерческой организации, действуя совместно с иными неустановленными лицами, предложил предпринимателю за денежное вознаграждение в 20 миллионов рублей оказать содействие в минимизации негативных последствий налоговой проверки в отношении подконтрольной ему группы компаний путем снижения недоимки по налогам, на что предприниматель ответил согласием. Полученные денежные средства, как считают органы следствия, фигуранты дела похитили и распорядились ими по своему усмотрению», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
«Преступление пресечено во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и материальные ценности стоимостью, превышающей размер причиненного ущерба. Проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора доказательств», — добавляет пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

мошенничество
0
1
2
12
9

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
27 минут назад
Вот если б срок давности был неограничен по таким преступлениям, то может и ещё за кем грешки открылись бы интересные,а жалеть таких не надо.
Ответить
да-уж
50 минут назад
Вот и в Липецке началось. Звоночек остальным властьимущим.
Ответить
Так вопрос
59 минут назад
С недоимкой то решили? Или 20 забрали и недоимку выписали?
Ответить
