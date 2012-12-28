Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке разбился насмерть 40-летний мужчина
Происшествия
Автобус снес «Ниву» на улице Баумана
Происшествия
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Спорт
«Путь здоровья» привёл в суд
Происшествия
Почему в липецкой новостройке не оказалось части выходов проверит Следственный комитет
Общество
В многодетной семье умерла годовалая девочка
Происшествия
Пострадавший от падения светофора липчанин введен в медикаментозную кому
Происшествия
Липчанин зарезал знакомого в машине соседа
Происшествия
Машины поехали по тротуару улицы Доватора
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть годовалой девочки, аварийный дрифт и новый министр спорта
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: лето нагрянуло внезапно, всё больше липчан меняют профессии – куда они уходят?
Общество
Неудачный угон «семёрки» записала камера наблюдения
Происшествия
По улице Студёновской потекла река
Общество
98-летнего ветерана войны и труда Николая Беляева поздравили концертом «с доставкой на дом»
Общество
Женщина упала под автобус на улице Гагарина
Происшествия
В Липецкой области — красный уровень
Происшествия
36-летняя женщина утонула в реке Воронеж
Происшествия
Палец девочки освободили от кольца
Общество
В Задонске обокрали частный музей прессы
Происшествия
Найденные у высоты «Огурец» 113 боеприпасов уничтожены
Происшествия
Читать все
Происшествия
1087
сегодня, 09:25
2

Женщина упала под автобус на улице Гагарина

68-летняя липчанка госпитализирована.

Днем 4 мая в Липецке с улицы Гагарина была госпитализирована 68-летняя женщина — на нее наехал автобус.

«Около часа дня на улице Гагарина 54-летний водитель автобуса допустил падение 68-летней женщины, которая садилась в автобус, впоследствии совершив на ее наезд», — так говорится об этой аварии в сводке Госавтоинспекции.

Еще одна авария произошла утром на улице Циолковского: 48-летний мужчина, передвигавшийся на велосипеде, попал в больницу, после того как его сбил 45-летний водитель «Ниссана».
1/5

Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 25 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 4279 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 467.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3969 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 50 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция. 






авария
ДТП
0
1
4
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Старая клюшка
51 минуту назад
Вот поэтому всегда выхожу в переднюю дверь.И не слушаю,если водитель протестует.
Ответить
Соседка
58 минут назад
Вот так водители за старушками смотрят!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить