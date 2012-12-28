Женщина упала под автобус на улице Гагарина

Днем 4 мая в Липецке с улицы Гагарина была госпитализирована 68-летняя женщина — на нее наехал автобус.«Около часа дня на улице Гагарина 54-летний водитель автобуса допустил падение 68-летней женщины, которая садилась в автобус, впоследствии совершив на ее наезд», — так говорится об этой аварии в сводке Госавтоинспекции.Еще одна авария произошла утром на улице Циолковского: 48-летний мужчина, передвигавшийся на велосипеде, попал в больницу, после того как его сбил 45-летний водитель «Ниссана».Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 25 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 4279 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 467.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3969 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 50 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.