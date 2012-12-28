МЧС сообщило о прекращении опасного метеорологического явления — переувлажнения верхнего слоя почвы
На окраине Липецка разливали «паленый» алкоголь на миллионы рублей
Трое липчан оборудовали подпольный водочный цех. Уголовное дело о производстве контрафакта направлено в суд.
«По данным следствия, мужчины оборудовали на окраине города цех, в котором изготовили не менее 4 430 бутылок контрафактного алкоголя с этикетками производителей известных марок дорогостоящего спиртного. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 2,8 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Вину обвиняемые в ходе следствия не признали. Санкции вменяемых им статей — до шести лет лишения свободы.
