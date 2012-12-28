Все новости
Общество
295
36 минут назад
5

Липецку срезали норматив отчислений от главного городского налога — на доходы физлиц

В следующем году прогнозно муниципалитет получит 4,5 млрд рублей этого налога, в то время как в этом году — порядка 6 миллиардов.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты нового созыва впервые изменили параметры бюджета муниципалитета, увеличив объемы его доходов и расходов на 219,6 млн рублей.

124 миллиона рублей Липецк получил за счет ряда налогов, полученных сверх ранее сверстанных планов. За счет приватизации муниципального имущества в городской бюджет дополнительно попали 33 млн рублей, за счет упрощенной системы налогообложения — 34 миллиона, за счет налога на имущество физических лиц — 93 миллиона… Еще 96 миллионов — это межбюджетные трансферты из областной и федеральной казны.

Эти средства будут направлены на оплату услуг по содержанию школы-новостройки в «Звездном» и дозакупку для нее и для школы во «Взлетном» учебного инвентаря (111,6 млн рублей), на единовременные выплаты военнослужащим по контракту на участие в СВО (85 млн рублей), на выплаты собственникам квартир расселенных аварийных домов, в том числе по решению судов (29 млн рублей), на поддержку работы городского электротранспорта (10,3 млн рублей), на субсидирование МУП «Липецктеплосеть», обеспечивающего теплом и горячей водой жителей Сырского Рудника и Сокола (8,5 млн рублей)...

Кроме того, сэкономленные на строительстве школы в микрорайоне «Елецкий» 13 миллионов решено потратить на благоустройство «Петропарка», парка аттракционов. 20 миллионов пойдут на ремонт фасада школы №5. Еще 57,8 миллиона рублей — на уборку города, содержание зеленых насаждений и светофоров.

С учетом корректировок бюджет города Липецка на 2025 год составит по доходам 23,5 млрд рублей, по расходам — без малого 27 миллиардов. Дефицит бюджета в размере 3,4 млрд рублей, по словам главного финансиста мэрии Татьяны Григоровой, имеет все необходимые источники погашения.

На этой же сессии депутаты обсудили прогнозный план приватизации городской недвижимости: от реализации 17 нежилых помещений и гаража, находящихся в собственности муниципалитета, мэрия намерена получить не менее 12,8 млн рублей.

Та же Татьяна Григорова сообщила депутатам о том, сколько средств получит городской бюджет от своего главного источника — налога на доходы физических лиц.

153113c5-aa99-4a81-83f4-726be6f9cb0a.jpg

— С учетом доведенных нам областью дополнительных нормативов на 2026 год мы намерены привлечь в городскую казну, по первоначальным оценкам, 4,5 миллиарда рублей, — сказала председатель департамента финансов мэрии.

Депутаты проголосовали за то, что в ближайшие три года дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ заменят в Липецке дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности города.

Покопавшись в своих архивах, GOROD48 выяснил, что в 2021 году область оставляла Липецку 21,22% от НДФЛ, собранного на его территории, в 2022-м — 24,79%, в 2023 — 27,18%, в 2024 —28,34%. А вот в этом году Липецку отщипнули от собранного в городе НФЛ лишь 22,89%. В 2026 году Липецк получит и того меньше — 17,53% от общей суммы налога, собранного в городе. Если говорить о деньгах, то в этом году, по предварительным расчетам, город получит порядка 6 млрд рублей НДФЛ, а в следующем — лишь те 4,5 миллиарда, о которых сказала Татьяна Григорова.

Примечательно, что ни один из 25-ти присутствовавших на сессии депутатов не задал чиновникам ни одного вопроса.
бюджет
Липецкий горсовет
НДФЛ
Комментарии (5)

С Плюка
17 минут назад
Городской совет не место для дискуссии, раз сверху сказали что жить стало лучше, значит так и есть!
Ответить
Не задали вопросов?
22 минуты назад
А вы думаете, они вообще поняли суть вопроса?
Ответить
Липчанин
27 минут назад
А что будет если спросят? В Плеханово отправят?! Сверху сказали, внизу взяли под козырёк!
Ответить
...
30 минут назад
Главное- премии- раз в квартал вместо 1 раза в полгода!!!
Ответить
Ну
16 минут назад
Ну премии-это хорошо. С них тоже налог идёт в бюджет. Вот и закроют недополученные налоги.
Ответить
