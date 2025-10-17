Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского

Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
сегодня, 12:01
7
чтобы осенью 2026 года возобновить движение трамваев маршрута №1 — от кольца 9 микрорайона до Центрального рынка.
Председатель городского департамента транспорта Александр Лукинов сообщил, что в этом году на разных участках трамвайной сети уложено 23,8 километра новых путей, что позволило МУП «Горэлектротранс» к прошлогоднему маршруту №2 добавить еще два: №1к — от кольца 9-го микрорайона до улицы Чехова по новым путям и старому участку на Октябрьском мосту и №15 — от улицы Чехова до шестой доменной печи (этот участок пути не попал в концессию и пассажиров возят старые вагоны по старым рельсам).
Сейчас компания «СтройСервис», подрядчик концессионера, переключил внимание на третью очередь концессии — строительство новых путей на улицах Московской и Циолковского, по которым до 1 июля 2024 года ходит трамвай-«единичка» (его потом заменил электробус маршрута №10).
— Продолжается демонтаж, разработка котлована под укладку путей, уплотнение грунта. Концессионер старается максимально завершить эту работу до наступления отрицательных температур, чтобы потом начать собирать рельсо-шпальную решетку. Сейчас на объекте ежедневно работают 60 человек и 12 единиц техники, — сообщил Александр Лукинов.
Мы проверили эту информацию сегодня утром.
Блестит свежим асфальтом новое разворотное трамвайное кольцо на выезде из трамвайного депо по адресу Московская, 75А/2.
Далее, вдоль улицы Московской в границах 9-го и 8-го микрорайонов, начиная от площади Николая Великолепова (так официально называется кольцо между 9-м микрорайоном, Московской и Северным проездом), ведутся те работы, о которых сказал Александр Лукинов. Перед остановкой «9-й» микрорайон монтируют фундаменты под опоры новой контактной сети.
Отсыпана щебнем колея вдоль длинного желтого дома № 57б на улице Московской. А между ним и остановкой «9-й микрорайон» даже уложены первые 70 метров шпал и рельсов.
Дальше, до пересечения Московской с улицей Авиационной, пока лишь выбрано корыто под щебневую подушку путей, а от этого перекрестка до ПЧ-3 рабочие демонтируют старые шпалы и рельсы. Пока все. От этого места до кольца Трубного лежат нетронутыми старые пути.
Кстати, месяц назад директор компании «Мовиста Регионы Липецк» Иван Федоров сказал GOROD48, что на улицах Московской и Циолковского предстоит уложить порядка 10 километров путей, и что монтеры пойдут навстречу друг другу: от кольца 9-го микрорайона и от Центрального рынка. Но пока, кажется, строители движутся в одном направлении — от улицы Московской.
Иван Федоров пообещал ввести этот участок в строй (как и еще один — от развязки улиц Металлургов и Краснозаводской до старого заводоуправления) осенью 2026 года. Тогда же представитель концессионера как-то неуверенно пообещал построить и новую трамвайную ветку по улицам Катукова и Стаханова.
… На заседании депутатской комиссии Борис Понаморев поинтересовался у Александра Лукинова, в силе ли этот пункт концессии?
Из ответа председателя дептранса следовало, что да:
— По этой шестой очереди плановый срок разработки проекта — октябрь текущего года. В начале ноября мы ожидаем загрузку проекта в госэкспертизу на весь участок по Катукова–Стаханова. Реализация проекта планируется к концу 2027 года. Проект допсоглашения продления инвестфазы на два года проходит согласование в правительстве России. Так что от планов мы не отказываемся.
По этой, между прочим, причине летом компания «Инфинити Групп» при обновлении улицы Стаханова от ее развязки с улицей Катукова оставила нетронутыми две крайние левые полосы, примыкающие к разделительной линии, с которых уже срезали металлический барьер. Именно они пойдут под ковш экскаватора, если все сложится благоприятно с шестым этапом.
Ранее, напомним, глава Липецка Роман Ченцов сообщил GOROD48, что муниципалитет не планирует выходить за ранее определенную сумму концессии в 14,5 млрд рублей. Для экономии средств будут сокращены расходы на обновление инфраструктуры депо (ранее предполагалось, что с помощью искусственного интеллекта трамваи по его территории будут ездить самостоятельно, без водителей). Мэр сказал, что это — план «Б» спасения грандиозного проекта. Из-за нехватки средств поэтому новая ветка по Катукова и Стаханова будет несколько короче планировавшейся ранее.
Кстати, новая ветка включена в концессию для того, чтобы сделать трамвай более рентабельным. Поэтому Борис Понаморев и спросил чиновника, каким станет пассажиропоток с учетом новой ветки? Оказалось, в дептрансе рассчитывают на три миллиона новых пассажиров в год. В итоге, если вся концессия завершится благополучно, пусть и с опозданием на два года, то годовой трамвайный пассажиропоток вырастет до восьми миллионов.
Также первый вице-спикер горсовета порекомендовал обратить внимание на благоустройство основных транспортно-пересадочных узлов, с учетом того, что пассажиропоток будет увеличиваться в 2-3 раза. Борис Понаморев также попросил дептранс мэрии создать, наконец, единую форму обратной связи с пассажирами, чтобы все жалобы попадали в профильное ведомство городской администрации не через депутатов, а напрямую от горожан.
