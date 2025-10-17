Все новости
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Общество
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Происшествия
В селе Баловнево во время пожара погиб мужчина
Происшествия
Желтый уровень опасности длился до шести утра
Происшествия
Общество
449
сегодня, 12:01
7

Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского

чтобы осенью 2026 года возобновить движение трамваев маршрута №1 — от кольца 9 микрорайона до Центрального рынка.

Чуть больше месяца назад трамвай вновь соединил правый и левый берега реки в Липецке. Но эйфория ушла и вот на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета с подачи ее председателя, первого вице-спикера Бориса Понаморева, вновь говорили о туманных перспективах трамвайной концессии.

cgt695fgovt6ykt7lj60tr6ixw8vpfg9.jpg

Председатель городского департамента транспорта Александр Лукинов сообщил, что в этом году на разных участках трамвайной сети уложено 23,8 километра новых путей, что позволило МУП «Горэлектротранс» к прошлогоднему маршруту №2 добавить еще два: №1к — от кольца 9-го микрорайона до улицы Чехова по новым путям и старому участку на Октябрьском мосту и №15 — от улицы Чехова до шестой доменной печи (этот участок пути не попал в концессию и пассажиров возят старые вагоны по старым рельсам).

cb2a03c1-9a81-4092-b3f3-a4000d36cfa8.jpg+2025-10-17-10.26.04+niz.jpg

Сейчас компания «СтройСервис», подрядчик концессионера, переключил внимание на третью очередь концессии — строительство новых путей на улицах Московской и Циолковского, по которым до 1 июля 2024 года ходит трамвай-«единичка» (его потом заменил электробус маршрута №10).

— Продолжается демонтаж, разработка котлована под укладку путей, уплотнение грунта. Концессионер старается максимально завершить эту работу до наступления отрицательных температур, чтобы потом начать собирать рельсо-шпальную решетку. Сейчас на объекте ежедневно работают 60 человек и 12 единиц техники, — сообщил Александр Лукинов.

Мы проверили эту информацию сегодня утром.

Блестит свежим асфальтом новое разворотное трамвайное кольцо на выезде из трамвайного депо по адресу Московская, 75А/2.

359e78c7-126c-4cca-bf4a-54f9ded939f9.jpg+2025-10-17-09.40.05+niz.jpg

c9699a96-6122-462b-b84f-1fc2c2881f41.jpg+2025-10-17-09.40.05+niz.jpg

2d5897b2-2171-4aa5-afe6-2d1547e0fd84.jpg+2025-10-17-09.40.05+niz.jpg

Далее, вдоль улицы Московской в границах 9-го и 8-го микрорайонов, начиная от площади Николая Великолепова (так официально называется кольцо между 9-м микрорайоном, Московской и Северным проездом), ведутся те работы, о которых сказал Александр Лукинов. Перед остановкой «9-й» микрорайон  монтируют фундаменты под опоры новой контактной сети.

893b5265-3f4d-47a3-8d64-6b4008a87955.jpg+2025-10-17-09.40.05+niz.jpg

Отсыпана щебнем колея вдоль длинного желтого дома № 57б на улице Московской. А между ним и остановкой «9-й микрорайон» даже уложены первые 70 метров шпал и рельсов.

8afd07ae-ef63-4178-8469-2980b1775796.jpg+2025-10-17-09.40.34+niz.jpg

Дальше, до пересечения Московской с улицей Авиационной, пока лишь выбрано корыто под щебневую подушку путей, а от этого перекрестка до ПЧ-3 рабочие демонтируют старые шпалы и рельсы. Пока все. От этого места до кольца Трубного лежат нетронутыми старые пути.

ef60327f-a3d1-4c32-8312-c834bb274350.jpg+2025-10-17-09.40.34+niz.jpg

bb8c7723-9b3e-4f61-9aae-48c6eafcba06.jpg+2025-10-17-09.40.34+niz.jpg

2f910f19-ba52-4995-93a1-9599d1531950.jpg+2025-10-17-09.40.05+niz.jpg

Кстати, месяц назад директор компании «Мовиста Регионы Липецк» Иван Федоров сказал GOROD48, что на улицах Московской и Циолковского предстоит уложить порядка 10 километров путей, и что монтеры пойдут навстречу друг другу: от кольца 9-го микрорайона и от Центрального рынка. Но пока, кажется, строители движутся в одном направлении — от улицы Московской.

c8132416-a969-429a-9d8c-aa8985325cee.jpg+2025-10-17-09.40.34+niz.jpg

Иван Федоров пообещал ввести этот участок в строй (как и еще один — от развязки улиц Металлургов и Краснозаводской до старого заводоуправления) осенью 2026 года. Тогда же представитель концессионера как-то неуверенно пообещал построить и новую трамвайную ветку по улицам Катукова и Стаханова.

… На заседании депутатской комиссии Борис Понаморев поинтересовался у Александра Лукинова, в силе ли этот пункт концессии?

Из ответа председателя дептранса следовало, что да:

— По этой шестой очереди плановый срок разработки проекта — октябрь текущего года. В начале ноября мы ожидаем загрузку проекта в госэкспертизу на весь участок по Катукова–Стаханова. Реализация проекта планируется к концу 2027 года. Проект допсоглашения продления инвестфазы на два года проходит согласование в правительстве России. Так что от планов мы не отказываемся.

По этой, между прочим, причине летом компания «Инфинити Групп» при обновлении улицы Стаханова от ее развязки с улицей Катукова оставила нетронутыми две крайние левые полосы, примыкающие к разделительной линии, с которых уже срезали металлический барьер. Именно они пойдут под ковш экскаватора, если все сложится благоприятно с шестым этапом.

01a68de7-0406-42e0-bad9-27a1ffcae815.jpg+2025-10-17-11.56.34+niz.jpg

75adb42a-e625-426e-ac1b-ac897c1c8cad.jpg+2025-10-17-11.57.04+niz.jpg

Ранее, напомним, глава Липецка Роман Ченцов сообщил GOROD48, что муниципалитет не планирует выходить за ранее определенную сумму концессии в 14,5 млрд рублей. Для экономии средств будут сокращены расходы на обновление инфраструктуры депо (ранее предполагалось, что с помощью искусственного интеллекта трамваи по его территории будут ездить самостоятельно, без водителей). Мэр сказал, что это — план «Б» спасения грандиозного проекта. Из-за нехватки средств поэтому новая ветка по Катукова и Стаханова будет несколько короче планировавшейся ранее.

Кстати, новая ветка включена в концессию для того, чтобы сделать трамвай более рентабельным. Поэтому Борис Понаморев и спросил чиновника, каким станет пассажиропоток с учетом новой ветки? Оказалось, в дептрансе рассчитывают на три миллиона новых пассажиров в год. В итоге, если вся концессия завершится благополучно, пусть и с опозданием на два года, то годовой трамвайный пассажиропоток вырастет до восьми миллионов.

Также первый вице-спикер горсовета порекомендовал обратить внимание на благоустройство основных транспортно-пересадочных узлов, с учетом того, что пассажиропоток будет увеличиваться в 2-3 раза. Борис Понаморев также попросил дептранс мэрии создать, наконец, единую форму обратной связи с пассажирами, чтобы все жалобы попадали в профильное ведомство городской администрации не через депутатов, а напрямую от горожан.
Комментарии (7)

ВП
2 минуты назад
Кому нужны в центре города эти сараи на рельсах? Каков будет здесь пассажиропоток? Лучше бы дороги расширили за счет трамвая. Московская, Циолковского, мост Каменного лога - одна сплошная пробка! Аварии, гарь и вонь, нервяк. Но ведь самое главное - десяток довольных горожан едет на рынок))) Про деньги говорить не буду...
Липецкий цирк
5 минут назад
Выбрать корыто - не так то просто. Ещé года 2 будут выбирать
Будьте
6 минут назад
аккуратны
Бизнес по-липецки
22 минуты назад
Вложить 14,5 миллиардов в трамвай, а потом еще держать его постоянно на дотациях. С нашим пассажиропотоком он вряд ли выйдет даже на окупаемость. Браво!
креативные индустрии
28 минут назад
А пока покатаемся на каруселях! :)
С нетерпением
42 минуты назад
Ждём возвращения на Каменный лог,как мы его называем ласково медвежий уголок в центре города, долгожданного трамвая.
Фома неверующий
53 минуты назад
Не верю!
