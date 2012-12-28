Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
36-летняя женщина утонула в реке Воронеж
Происшествия
Сбития дронов зафиксированы в Липецкой области
Происшествия
Слепящее солнце и возраст водителя автобуса стали причиной ДТП на улице Баумана
Происшествия
Женщина упала под автобус на улице Гагарина
Происшествия
22-летний парень получил удар током от контактной линии на железной дороге
Происшествия
В Сенцово мужчину ошибочно избили из-за собаки
Происшествия
Вы готовы платить сотовым операторам за использование VPN?
Говорит Липецк
Врача-невролога судят за смертельные инъекции
Происшествия
Умер один из лучших защитников в истории «Металлурга»
Спорт
У Нижнего парка устанавливают памятник основателям и строителям Липецка
Общество
Читать все
Умер один из лучших защитников в истории «Металлурга»
Спорт
Врача-невролога судят за смертельные инъекции
Происшествия
«Вижу если не вау-эффект, то прилично и качественно выполненную работу»
Общество
Все уровни опасности сняты
Происшествия
Сотрудник автомастерской взял с клиента 64 800 рублей на запчасти и уволился
Происшествия
В Липецкой области ни облаков, ни осадков и до +28
Погода в Липецке
На 16 улицах и в одном садоводчестве отключат электричество
Общество
Задержан один из курьеров, забиравших деньги у обманутой на 15 миллионов пенсионерки
Происшествия
Сегодня в Липецке: в трамваи вновь начнут врываться, липчане начали заменять традиционных гадалок на… ИИ
Общество
Липецкая вечЁрка: полоса несчастий, видео угона и у Нижнего парка растет памятник
Общество
Читать все
Общество
194
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: в трамваи вновь начнут врываться, липчане начали заменять традиционных гадалок на… ИИ

Нас ждут патриотические песни и встреча со внучкой инопланетянки. .

Уже почти лето

Днём в Липецке от +26 до +28 градусов, малооблачно и без осадков.

DSC013791.jpg

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Агрономическая, 1;
-- ул. Боевой проезд, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30а;
- ул. Виктора Музыки;
- ул. Депутатская, 61, 92, 94;
- ул. З.Космодемьянской;
- ул. Инженерная;
- ул. М. Расковой, 6,8, 10, 12, 14;
- пр-т Победы,. 61;
- ул. Опытная, 1, 6, 8, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 19б, 21, 25, 26, 27;
- ул. Прокатная, 23, 25, 27, 29, 30;
- ул. Суворова, 18, 22, 24, 26, 28;
- ул. Талалихина, 1, 3;
- ул. Фурсова 3.
- пл. Мира, 3, 3а, 4, 4б, 4в;
- Осенний проезд, 1, 2, 2а;
- Трубный проезд, 1;
- Садоводчество «Березка», 533.

0J2A6236 копия.jpg

Пробки

В наши дни никуда без приложения, которое может предупредить о заторах. Если, конечно, доступ в Интернет позволит.


Не хам трамвайный, но поэт!

В 15:30 в Липецке продолжится проект «Поэзия в трамвае», сегодня он стартует от улицы Полиграфической (0+).

DSC_0193.JPG

Суть в том, что энтузиасты заходят в рандомный вагон и начинают декламировать пассажирам стихи. Сегодня у вас есть шанс в поездке услышать стихотворения Осипа Мандельштама.

Оскароносный фильм бесплатно

В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) устроят показ фильма «Она». США, 2013. Фантастическая мелодрама. Режиссёр Спайк Джонс (18+).

«Оскар» за лучший сценарий фильма в 2014 году. Главный герой, Теодор, одинокий писатель, переживающий развод. Он покупает продвинутую операционную систему с искусственным интеллектом — Саманту. Постепенно между ними возникает эмоциональная связь, перерастающая в необычные романтические отношения.

В ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йохансон, Эми Адамс.

45e1b1faf41a0399903af9849bb64ed3.jpg

Кадр из фильма

Вход свободный

Песни патриотов

В 11:00 в Областном Центре культура, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) стартует XXIX областной открытый конкурс патриотической песни «Крылья Победы» (12+).

Участники будут бороться за право стать лучшими в каждой из трёх номинаций: хоровые коллективы, ансамбли и солисты в двух возрастных категориях: младшая – до 18 лет и старшая – от 18 лет. Конкурсанты исполнят произведения песенного репертуара военных лет и современного песенного репертуара, отражающего события 1941–1945 гг.

pbZV6_7kGl23uyfyqpY_jMDhm6b-s-uAVH1EYQ5Ape6DBTBgi46Z8aE0yEvxciTDXIhIeU7CMCgP5tLwAhb9ho4R.jpg

Фото vk.com/ocknt

В финале встретятся 55 конкурсантов из 15 муниципальных образований Липецкой области: Воловского, Грязинского, Данковского, Добровского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Измалковского, Краснинского, Липецкого, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского округов, Лев-Толстовского района и города Липецк.

Вход свободный.

Битва хоров

В 16:00 в парке Победы тоже пройдет музыкальная патриотическая акция – «Битва хоров» (6+).

4446.jpg

Хоровые коллективы будут соревноваться в исполнении военных песен.

Кукольный театр

В 10:00 и в 12:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Корабль счастья» (0+).

0jmzrezb1i0kvqyyf0g9i7olmxhkf0wu.jpg

По мотивам сказки «Летучий корабль». Помимо главных героев Ивана и Забавы, зрители встретятся с множеством сказочных существ: опекуном Забавы — Кощеем, Лягушками, Бабами Ягами, Рыбой-пилой и, конечно, обаятельным Водяным.

Спектакль длится 60 минут с антрактом.

Писательница, у которой бабушка – инопланетянка

В 10:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) состоится встреча с писательницей Нелли Зайцевой (6+).

YLEgCJlA28aramxxIUjhl1Mt5wzTxaQtmKf9KaWUGi_pYm4g-LMvewIf_RPlxE9XC4LOH5wMNus_E0_ZNfPXM0v4.jpg

Наша землячка, написавшая книгу «Моя бабушка — инопланетянка». Гости познакомятся с забавными героями истории и смогут узнать, как рождаются необычные сюжеты и персонажи.
В завершение встречи всех ждёт творческий мастер-класс. Вместе с Нелли ребята сделают ярких улиточек из цветной пушистой проволоки, придумают им смешные имена и подарят каждой зелёный листочек.

Электронная гладка

52% липецких женщин и 44% мужчин обращались за советом по личным вопросам к…. искусственному интеллекту. Особенно популярна эта мера у молодёжи до 35 лет: традиционных гадалок на ИИ заменяли 64%.

0J2A0627 копия.jpg

16% липчан в итоге … пожалели, что следовали советам нейросети в амурных делах.

Дорогие липчане! На горизонте уже маячат новые трехдневные выходные, что придаёт сил и бодрости наряду с прочтением новостей. Успевать везде и всюду в информационном поле жителям нашего региона помогает GOROD48: у нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить