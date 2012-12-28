Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
сегодня, 15:36
Анатолию Емельянову снова продлили домашний арест
В общей сложности он просидит дома 10 месяцев.
Напомним, в первый раз суд отправил Анатолия Емельянова под домашний арест в середине февраля. Депутата Липецкого областного Совета подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических путевок. Его действия квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах».
Расследование уголовного дела продолжается.
