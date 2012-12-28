Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Общество
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Читать все
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
28-летняя женщина обчистила счёт знакомой
Происшествия
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
Анатолию Емельянову снова продлили домашний арест
Происшествия
Из пруда рыбхоза пытались украсть 265 карпов
Происшествия
Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»
Происшествия
35 килограммов конопли нашли на чердаке у жителя Грязей
Происшествия
«Мы снова плаваем!»
Общество
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
Читать все
Происшествия
476
сегодня, 15:36
4

Анатолию Емельянову снова продлили домашний арест

В общей сложности он просидит дома 10 месяцев.

Суд по ходатайству следствия в очередной раз продлил депутату областного Совета Анатолию Емельянову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 14 декабря. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, в первый раз суд отправил Анатолия Емельянова под домашний арест в середине февраля. Депутата Липецкого областного Совета подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических путевок. Его действия квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах».

Расследование уголовного дела продолжается.
Анатолий Емельянов
мошенничество
домашний арест
0
1
0
3
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабуля
46 минут назад
Домашний арест будет ему наказанием за содеянное. Красота, сам дома, а срок идёт. Пусть бы работал на зоне и выплачивал потерпевшим,что присвоил.
Ответить
Ну...
41 минуту назад
Ну там нет тяжёлой статьи. Поэтому мера пресечения такая.
Ответить
Гость
49 минут назад
Весь срок дома. Так как домашний арест тоже входит в наказание. Ещё досидит продления и на свободу.
Ответить
Буквоед
57 минут назад
Мы должны пожалеть мошенника?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить