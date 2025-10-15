Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Общество
562
30 минут назад
7
В Липецке 104 дома остаются без отопления
А энергетики и «управляшки» продолжают играть в административный футбол.
«Вчера в городе завершилась подача отопления. На сегодняшний день тепло по тем или иным причинам отсутствует в 104-х домах. Ряд из них, где порывы на внутридомовых сетях, а также есть такие, которые отключены повторно из-за порывов на внешних сетях. В режиме реального времени сотрудники департамента ЖКХ отслеживают, какие дома уже с теплом, а где оно временно отсутствует. Главная задача – максимально быстро устранить все повреждения и подать отопление в дома».
Мэр сообщил, что держит ситуацию под личным контролем. «Мы с коллегами делаем все возможное, чтобы максимально быстро устранить все порывы и подать отопление в каждую квартиру. Все обращения, которые поступают, в том числе мне в личные сообщения, я вижу. Каждый адрес, где остаются проблемы, находится под особым вниманием. Мы держим их на контроле до полного решения. Поэтому если у вас есть вопросы, пишите мне — обязательно разберёмся».
На самом деле проблема централизованного теплоснабжения горожан в пожарном порядке не решаема. Еще несколько лет назад теплотехник, эксперт АСИ, член Общественных советов при председателе Липецкого горсовета и при управлении энергетики и тарифов Липецкой области Максим Пустовалов заявил GOROD48, что ресурсоснабжающие организации с выгодой для себя разрушили существовавшую систему теплоснабжения города. От своих слов он не отказался и тогда, когда стал заместителем руководителя Госжилинспекции в Липецкой области.
Максим Пустовалов говорит, что система теплоснабжения Липецка в советское время предусматривала работу по графику 150/70 градусов со срезкой в разное время на уровне 120-130 градусов. То есть на выходе из котельных теплоноситель был разогрет до 150 градусов, а на «обратке» составлял 70 градусов. Когда энергетика стала частной, ресурсоснабжающим организациям оказалось не выгодно перегревать теплоноситель выше 100 градусов, в результате чего мгновенно оказались неработоспособны и фактически выведены из проектного режима работы все элеваторные узлы потребителей. В итоге дома в Липецке стали катастрофически недогреваться при температурах наружного воздуха ниже - 10 градусов. Управляющим компаниям пришлось вмешаться в работу элеваторных узлов. Это привело к тому, что уже при температурах наружного воздуха выше -4 градусов дома стали перегреваться, так как при неработающем элеваторном узле в системы отопления домов стало подаваться избыточное количество тепловой энергии и теплоносителя. Этот избыток, учитываемый ОДПУ, стали начислять к оплате жильцам!
По мнению Пустовалова, вывод из эксплуатации в проектном режиме элеваторных узлов привел к гидравлической разрегулировке внутриквартальных теплосетей в микрорайонах: в одних домах стало жарко, в других — холодно. Непроектный режим теплоснабжения привел к невозможности обеспечивать расчетную температуру «обратки». Так сложился замкнутый круг, при котором жители домов с ОДПУ, но без автоматизированных тепловых пунктов, стали вынужденно оплачивать избыточно подаваемую им тепловую энергию. В целом, при температурах наружного воздуха выше - 4 градусов, потребителям подается практически в два раза больше тепловой энергии, чем необходимо.
В настоящее время на липецких котельных применяется график 130/70 градусов, который энергетики считают качественным отпуском тепла потребителям, а Максим Пустовалов называет суррогатным. И резюмирует, что и такой график фактически не соблюдается ресурсоснабжающими компаниями.
По этой причине в Липецке начало каждого отопительного сезона — война! Энергетики вот уже много лет заявляют о вмешательстве управляющих компаний в работу тепловых пунктов, управляющие компании — обвиняют «ЛГЭК», «Квадру», а теперь уже липецкий филиал «РИР-Энерго» в низких параметрах теплоносителя, подаваемого в дома. Корреспонденты GOROD48 не раз были свидетелями пылких споров двух сторон этого непрекращающегося конфликта. Представители «управляшек» замеряли температуру на входе и выходе из системы и резонно тыкали электронные термометры под нос энергетикам. Те, в свою очередь, сомневались в исправности клапанов, манометров и других приборов в тепловых узлах, напирая на очевидный окружающий хаос вокруг: посторонние врезки в теплосеть, текущие трубы, грязь, мусор, паутину.
Энергетики говорят, что в идеально работающем тепловом пункте наладка гидравлического режима вообще не требуется. Что с началом отопительного сезона они просто повышают температуру и давление теплоносителя, чтобы обеспечить возрастающую потребность в тепловой энергии. Но даже точечные вмешательства в работу оборудования управляющих компаний в попытках быстро решить проблему жалоб жильцов, приводят к нарушениям гидравлического режима. В УК говорят, что они вынужденно вмешиваются в работу тепловых пунктов, иначе жильцы замерзнут вовсе.
В итоге летом 2018 года группа липецких общественников даже пикетировала штаб-квартиру липецкой «Квадры», требуя от энергетиков вернуться к старому, 150/70 градусов, графику подачи тепла. Попутно они записали и видеообращение к главе государства Владимиру Путину с заявлением, что ресурсоснабжающая организация умышленно поставляет зимой в квартиры горожан избыточное тепло, чтобы начислять как можно большие суммы за отопление. В ответ на свои жалобы руководитель протеста Леонид Стуров получил от вице-мэра Липецка Михаила Щербакова письмо, в котором было сказано, что это невозможно: «Схемой снабжения для липецкой Квадры установлен график 130/70, что ниже температурного графика 150/70, используемого ранее». В мэрии режим 130/70 градусов тогда назвали «компромиссным вариантом».
Предыдущий глава Липецка Евгения Уваркина не раз пыталась призвать «Квадру» подписать допсоглашения с УК на документальное оформление параметров теплоносителя по температуре и давлению для каждой многоэтажки. Но ни «Квадра», ни «РИР-Энерго» на это не пошли. В Госжилинспекции по Липецкой области считают, что мяч — на стороне энергетиков. Если бы они сделали этот шаг, то тот «тяни-толкай», который есть, с возложением вины за холодные батареи друг на друга, тут же бы и закончился. «РИР-Энерго», в свою очередь, говорит, что пойдет на заключение допсоглашений к договорам на поставку тепла, если «управляшки» приведут свои разрегулированные тепловые узлы в порядок.
… По состоянию на сегодня «РИР-Энерго» взяла на себя ответственность за отсутствие тепла в 17 домах Липецка. А таких домов, по подсчетам мэрии, 110. Выходит, в проблемах остальных виноваты УК?
«Согласно постановлению, до 7 ноября в городе продолжается наладка гидравлического режима. Специалисты балансируют систему, чтобы тепло поступало равномерно во все квартиры. Все обращения, которые поступают мне в личные сообщения и комментарии, я вижу – ни одно не останется без реакции», — пишет Роман Ченцов.
2
1
1
0
1
Комментарии (7)