Происшествия
271
19 минут назад
3

«Афанасьев денег не брал»

Человек из окружения арестованного экс-спикера Липецкого горсовета Александра Афанасьева утверждает, что тот лишь свел предпринимателя Выжанова со своим знакомым Олегом Кузнецовым — вторым фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Свою версию событий двухлетней давности, на основании которых бывший спикер Липецкого городского Совета Александр Афанасьев обвинен в мошенничестве, GOROD48 изложил человек из его окружения.

По словам нашего собеседника, в 2023 году к Александру Афанасьеву обратился его близкий друг, директор сети магазинов «НаследникЪ Выжанова» и ООО «Теремок» Андрей Выжанов. Он попросил помощи в минимизации результатов налоговой проверки его компаний. Якобы внимание налоговиков привлекло дробление бизнеса на несколько ИП, и Андрею Выжанову грозила выплата 50-миллионной недоимки.

0J2A6051.JPG

— Афанасьев виноват лишь в том, что пошел навстречу крестному своего ребенка, своему другу Выжанову, и свел его для решения проблемы с Олегом Кузнецовым. Никаких денег от своего кума он не получал, — утверждает близкий к семье экс-спикера человек.

Напомним, что по версии следствия, Александр Афанасьев и бывший военком Липецка Олег Кузнецов ввели Андрея Выжанова в заблуждение, предложив ему за 20 миллионов рублей снизить недоимки по налогам. Полученные деньги они похитили и распорядились ими по своему усмотрению. 9 октября Правобережный суд Липецка по ходатайству следствия выбрал Александру Афанасьеву и Олегу Кузнецову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вчера газета «КоммерсантЪ» рассказала, что 20 миллионов рублей Андрей Выжанов передал тремя частями. «Первые 10 млн рублей в присутствии Александра Афанасьева получило некое доверенное лицо Олега Кузнецова на территории хладокомбината. Позже предприниматель передал бывшему военкому 5 млн рублей на парковке возле фитнес-клуба «Нептун» на улице Адмирала Макарова, а потом оставшиеся 5 млн рублей на заправке Teboil на улице (так в оригинале) Петра Великого».

Андрей Выжанов, к которому мы обратились за комментариями, сослался на подписку о неразглашении данных следствия, добавив, что в публикации «Коммерсанта» «не все верно».
мошенничество
Александр Афанасьев
Андрей Выжанов
Олег Кузнецов
0
0
1
0
2

Комментарии (3)

Комментарии (3)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кто знает ?
8 минут назад
что такого производит выжанов , раз прибыль такая ?
Ответить
Фунтик
10 минут назад
Ага,никто ничего не берет
Ответить
Игорь
15 минут назад
Ну да не брал коприте по глубже посмотрите счета дома которые оформлены на родственников посмотрите зарплату родственников и все станет на свои места
Ответить
