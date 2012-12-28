«Афанасьев денег не брал»

Человек из окружения арестованного экс-спикера Липецкого горсовета Александра Афанасьева утверждает, что тот лишь свел предпринимателя Выжанова со своим знакомым Олегом Кузнецовым — вторым фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.