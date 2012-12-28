«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
«Афанасьев денег не брал»
Человек из окружения арестованного экс-спикера Липецкого горсовета Александра Афанасьева утверждает, что тот лишь свел предпринимателя Выжанова со своим знакомым Олегом Кузнецовым — вторым фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.
По словам нашего собеседника, в 2023 году к Александру Афанасьеву обратился его близкий друг, директор сети магазинов «НаследникЪ Выжанова» и ООО «Теремок» Андрей Выжанов. Он попросил помощи в минимизации результатов налоговой проверки его компаний. Якобы внимание налоговиков привлекло дробление бизнеса на несколько ИП, и Андрею Выжанову грозила выплата 50-миллионной недоимки.
— Афанасьев виноват лишь в том, что пошел навстречу крестному своего ребенка, своему другу Выжанову, и свел его для решения проблемы с Олегом Кузнецовым. Никаких денег от своего кума он не получал, — утверждает близкий к семье экс-спикера человек.
Напомним, что по версии следствия, Александр Афанасьев и бывший военком Липецка Олег Кузнецов ввели Андрея Выжанова в заблуждение, предложив ему за 20 миллионов рублей снизить недоимки по налогам. Полученные деньги они похитили и распорядились ими по своему усмотрению. 9 октября Правобережный суд Липецка по ходатайству следствия выбрал Александру Афанасьеву и Олегу Кузнецову меру пресечения в виде заключения под стражу.
Вчера газета «КоммерсантЪ» рассказала, что 20 миллионов рублей Андрей Выжанов передал тремя частями. «Первые 10 млн рублей в присутствии Александра Афанасьева получило некое доверенное лицо Олега Кузнецова на территории хладокомбината. Позже предприниматель передал бывшему военкому 5 млн рублей на парковке возле фитнес-клуба «Нептун» на улице Адмирала Макарова, а потом оставшиеся 5 млн рублей на заправке Teboil на улице (так в оригинале) Петра Великого».
Андрей Выжанов, к которому мы обратились за комментариями, сослался на подписку о неразглашении данных следствия, добавив, что в публикации «Коммерсанта» «не все верно».
