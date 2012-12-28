Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Он давно уже просится, но против следователь и потерпевшие туристы.
Напомним, подозреваемый в мошенничестве и сейчас находящийся под домашним арестом депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО. Следователь ему отказал и Анатолий Емельянов обжаловал его действия в Октябрьском районном суде Липецка. Тот жалобу Емельянова удовлетворил, но потом уже на решение Октябрьского суда были поданы апелляционные жалобы. И теперь уже областной суд передал дело на новое разбирательство в Октябрьский суд.
— Поскольку Октябрьским районным судом Липецка обжалуемое постановление было вынесено без извещения всех потерпевших по делу, Липецкий областной суд отменил постановление суда первой инстанции, материал по жалобе передан на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда, — рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Сегодня стало известно, что суд по ходатайству следствия в очередной раз продлил депутату областного Совета Анатолию Емельянову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 14 декабря. А в общей сложности срок его домашнего ареста составил уже 10 месяцев.
Емельянова подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических туров. Его действия квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах».
Арестовано и имущество жены депутата Ольги Емельяновой: два её банковских счёта — личный и расчётный ООО «Центр недвижимости права», руководителем которого она является. На счета наложены запреты распоряжаться и пользоваться средствами с правом зачисления денег, но с запретом операций по их списанию. Также у Ольги Емельяновой арестованы автомобиль «Митсубиси Эспандер», квартира и дом.
