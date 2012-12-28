Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
В АО «Липецкий хладокомбинат» назначен временный гендиректор.
— Хладокомбинат работает по ранее определенному плану. Все обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме. Результатом слаженной работы команды и выверенной стратегии развития является устойчивый рост производства и расширение географии продаж, — заявили в GOROD48 компании.
Напомним, что Александр Афанасьев и экс-военком Липецка Олег Кузнецов были арестованы Правобережным судом Липецка на два месяца по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Кроме того, решением Политсовета регионального отделения «Единой России» на время следствия приостановлено членство Афанасьева в партии (экс-спикер Липецкого горсовета являлся членом президиума регионального политического совета «Единой России», первым заместителем секретаря регионального отделения партии, членом генерального совета «ЕР»).
